Estado de Alarma pola guerra na Ucraína?

4. Ainda que non sabemos canto pode durar a guerra na Ucraína, a obriga do bo gobernante é situarse no pior dos escenarios: o dunha situacion dunha crise bélica, económica e humanitaria prolongada no tempo durante meses, que imposibilite a solución dos problemas mediante o uso dos poderes administrativos ordinarios. Lémbrense, a este respecto, dous datos:

O primeiro estado de alarma declarado na España no período constitucional foi para evitar unha folga dos controladores aéreos no ano 2010. Esta declaración foi validada polo Tribunal Constitucional.

Unha das causas de declaración do Estado de Alarma son as “situacións de desabastecemento de produtos de primeira necesidade” (artigo 4.d) da Lei Orgánica 4/1981), para evitar as cales o artigo 11 habilita praticar requisas de todo tipo de bens, limitar ou racionar o uso de servizos ou o consumo de artigos de primeira necesidade, ou impartir as ordes necesarias para asegurar o abastecemento dos mercados e o funcionamento dos servizos dos centros de produción.

Porén, considero que o escenario dun novo estado de alarma, mesmo sendo teoricamente posible, é improbable e indesexable. Sequer sexa porque a propia doutrina do Tribunal Constitucional sobre os estados de alarma durante a pandemia fixo moi difícil que o Goberno se arrisque politicamente tanto.