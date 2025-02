Talvez é tempo de exibir também a limpa trajectória da UE e o destacado papel das mulheres singulares no seu desenvolvimento. Mulheres como Nicole Fontaine, segunda presidenta do Parlamento Europeu que sucedeu à primeira, a mítica Simone Veil

Proclamamos com Matarella a renúncia a tutelas nom solicitadas e proclamamos o nosso compromisso com a umha Europa com vocaçom de protagonismo como potência demográfica, económica e política em favor da paz e a liberdade. A Europa que evocava Nicole Fontaine, presidenta da Uniom Europeia entre 1999 e 20023.

Talvez é tempo de exibir também a limpa trajectória da UE e o destacado papel das mulheres singulares no seu desenvolvimento. Mulheres como Nicole Fontaine, segunda presidenta do Parlamento Europeu que sucedeu à primeira, a mítica Simone Veil que como ex-ministra do governo de França se atreveu a despenalizar o aborto, essa onerosa peja que amargou a existência de tantas mulheres ao longo da história.

Simone Veil (1927-2017), de família judaica, sofreu persecuçom sob o regime nazista, que decretou a sua reclusom no campo de extermínio de Auschwitz-Birkenau onde pereceu toda a sua família; salvárom-se unicamente Simone e a sua irmã Madeleine. Já em 1945, Simone ingressava no curso de Direito em Paris onde conhecia a Antoine Vidal com quem vai casar um ano depois. Com três filhos criados, Simone remata a carreira de magistrada que exercerá até 1974. Neste ano é nomeada Ministra de Saúde sob a presidência de Giscard d'Estaing no governo presidido por Jacques Chirac, posteriormente revalidado até Julho de 1979. Simone Veil renunciava neste ano para apresentar-se às eleiçons ao Parlamente Europeu do qual foi nomeado presidenta. Toda a história da Europa contemporánea resumida numha vida exemplar.

Desta matéria está construída a Europa que agora pretende desprezar umha ressessa autocracia saudosa do estalinismo e a Sexta Frota; umha autocracia ignorante e pretensiosa recém instalada em Washington empenhada em reescrever a história com ajuda do tecno-fascismo agressivo e soez que agora domina a Casa Branca. God & Gun em palavras do inolvidável Rafael Sánchez Ferlosio.

Inútil empenho, a aparente debilidade da Uniom Europeia guarda um poderoso gene de resistência e superaçom histórica, imune a apressuradas operaçons geoestratégicas.