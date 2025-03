Europa, nación de nacións: a hora do exército único

Europa está a vivir un momento de transformación. O equilibrio mundial cambia. A seguridade que nos garantían os vellos acordos xa non é suficiente nun mundo en cambio constante. A dependencia militar de Estados Unidos, que durante décadas foi vista como un seguro de vida, revelou a súa fraxilidade. A nosa defensa non pode estar suxeita aos caprichos dunhas eleccións en Washington ou ás prioridades dun Congreso estadounidense cada vez máis centrado no seu propio eixo interno. O tempo de construír un Exército Único Europeo chegou.

A defensa non é só unha cuestión de seguridade, senón de soberanía. Ningunha nación é soberana se non pode defenderse por si mesma, e Europa, se quere consolidarse como unha Nación de Nacións, necesita que os seus soldados leven a súa bandeira no ombreiro. Isto non é só unha cuestión simbólica: é un paso necesario cara á autonomía estratéxica. Sen un exército propio, Europa non é máis que unha colección de estados vulnerables, dependentes do beneplácito alleo.