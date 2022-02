Exercícios de supremacia geoestratégica: a Franja e a Rota

Um artigo publicado no portal público ICEX em 2018 oferece um bom resumo de um assunto crucial para compreender as linhas de força que debuxam o mapa-múndi do poder na actualidade como é o da procura de supremacia estratégica por parte da China.

O jogo de equilíbrios geoestratégicos regista na actualidade umha espectacular reviravolta com a irrupçom da China no tabuleiro global. A China lidera já o espaço estratégico indo-pacífico, com o Japom, a Coreia, Indonésia e sobretudo a Índia como atentos observadores e potenciais adversários estratégicos

Um objectivo tentador reservado aos amos do mundo como a Gram-Bretanha até a Primeira Guerra Mundial e os EUA a partir da Segunda. Nos EUA a estratégia de liderado mundial foi cunhada há tempo como teoria do destino manifesto estampada no dólar na figura de umha pirámide truncada coroada polo olho da divindade americana. In God we trust, proclama orgulhosamente o signo monetário norte-americano, God & Gun, traduziu com agudeza Sánchez Ferlósio.

O destino manifesto de Ocidente através do poder hegemónico anglo-americano reverbera no desvario do Brexit salvífico e, mais recentemente, nesse pacto militar com direito reservado de admissom conhecido como AUKUS —Austrália, Reino Unido, E.U.A.— que conseguiu indignar a República chinesa e humilhar militar e economicamente à França. A sobrançaria anglo-americana é auto-suficiente e nom admite réplica.

O jogo de equilíbrios geoestratégicos regista na actualidade umha espectacular reviravolta com a irrupçom da China no tabuleiro global. A crepuscular retirada dos EUA ao pátio doméstico comporta a delegaçom dos conflitos internacionais a umha estratégia de contençom. É o que observamos na desordenada retirada de Afeganistám e na crescente preocupaçom ante o expansionismo chinês. A UE, entanto, resiste-se a desempenhar o papel internacional que lhe corresponde, amparada no habitual amigo americano.

Entretanto, a China lidera já o espaço estratégico indo-pacífico, com o Japom, a Coreia, Indonésia e sobretudo a Índia como atentos observadores e potenciais adversários estratégicos.

A magnitude económica relativa dos contendentes nesta vasta contenda, medida em termos de PIBppa, quer dizer, ajustado à paridade de poder de compra, delimita com claridade a potência dos participantes no duelo pola primazia. Na referida métrica, a China lidera já a economia mundial com um produto económico de 29,37 bilhons de dólares-ppa em 2021, contra os 24,79 atribuídos polo FMI aos EUA e os 22,23 estimados para a UE. A Índia, com 11,35 e o Japom, com 5,97 bilhons revelam posiçons muito mais modestas. Rússia, convém saber, situa-se nos 4,70 bilhons, superando em pouco a Indonésia, Brasil e a França.

A dimensom económica nom pode ocultar o peso crucial dos factores determinantes na pugna polo primazia mundial como a capacidade tecnológica, científica ou militar onde o domínio euro-americano é incontestável. Em contraposiçom, a posse de imensas reservas energéticas por parte de Rússia, em estreita parceria com a China, contribui a equilibrar a balança das respectivas fortaleças estratégicas. As semelhanças entre Rússia e China prolongam-se ao facto de ambos países manterem zonas particulares de fricçom estratégica — a Ucránia para Rússia, Taiwan para a China— susceptíveis de alimentar frentes de hostilidade híbrida com os EUA e a UE como acontece actualmente na fronteira ucraniana.