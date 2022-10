Expor o jardineiro

Não pensemos em Espanha em termos unicamente negativos. O poder nem só reprime, como se o poder fosse (só) essa grande bota que tripa as liberdades.

Pensemos no poder como um jardim, como aquilo que faz o jardim possível: o desenraizamento das más ervas, com certeza, mas também a poda, o endireitamento da postura das árvores, a identificação e separação das espécies, o alimento das formas de vida desejadas... O poder (também) produz, disciplina os corpos e as mentes através duma densíssima malha na qual ficam prendidos todos os nossos actos, pensamentos e paixões, até mesmo os mais quotidianos. É precisamente nisso que reside o seu funcionamento óptimo: em passar desapercebido, em confundir-se com os ritmos e as leis da natureza. O melhor jardim, poderíamos dizer, seria aquele em que nunca víssemos o jardineiro nem a sua arte.

Reconheçamos ao Estado Espanhol os seus méritos. Quando o 12 de outubro de 1492 a Coroa de Castela pujo pé nas terras americanas do além-mar, deu início ao que se calhar é o maior projeto de jardinagem humana jamais concebido. Era de espoliar o ouro e a prata que se tratava, certamente, na tentativa de aumentar a receita fiscal da monarquia. Havia também desejos de ganhar novos súbditos a taxar e maiores territórios a explorar, o qual ainda não nos eleva do simples economicismo. Mas os súbditos e os territórios, ao contrário dos metais preciosos ou a terra, não são achados livremente na natureza: são precisas instituições e aparelhos de poder que os produzam através de grandes esforços.