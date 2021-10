Failaka, a pegada da guerra do Golfo

Os portugueses bautizaron a illa como Dagoada polas augas subterráneas que ocupaban os poros secos do lugar; de feito, Aguada é o nome co que aparece nos mapas holandeses do século xvii

Failaka, ou Ícaro, parte da lendaria Dilmún, é a única das nove illas que posúe Kuwait que está habitada. Nela instaláronse comerciantes, pescadores, mergulladores de perlas e soldados. Xa no século iv a.C. os gregos estableceron a cidade de Ícaro, semellante á illa grega de Icaria, e desa etapa aínda se conservan as habitacións dunha casa e mais unha fortaleza onde se toparon varias estatuas de deidades. Tamén hai escritos de historiadores gregos que testemuñan a súa importancia e mencionan diversas variedades de árbores, cabras e cervos, así como o templo da deusa Artemisa. Con todo, a mudanza no control das augas e dos pasos cara ás rutas comerciais provocaron que, co tempo, a grega Ícaro pasase a ser coñecida como a illa Dagoada.

Os portugueses bautizaron a illa como Dagoada polas augas subterráneas que ocupaban os poros secos do lugar; de feito, Aguada é o nome co que aparece nos mapas holandeses do século xvii. Así e todo, o nome que sobreviviu foi o de Failaka, talvez unha evolución do termo portugués ou un derivado da palabra grega filakion, fortificación, pois a illa é como un oasis fortificado, un pequeno verxel que aínda a día de hoxe serve de ventilador natural para o resto do país.