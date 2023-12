Familiarismo, violencia e maltrato

Non podemos falar de dereitos sociais hoxe en España. Calquera persoa que dependa economicamente doutra é susceptible de ser maltratada por esta. Máis indefensa está se depende doutros debido ó seu estado de saúde, diversidade. As axudas sociais que teñen en conta os ingresos do núcleo familiar (ou unidade de convivencia) non teñen en conta o reparto desigual na familia deses ingresos. Esixencias absurdas como 3 anos de vida independente impiden as persoas saír do núcleo familiar. As axudas, as pensións, son imposibles de tramitar en núcleos rurais onde non hai liñas de autobús, se a persoa ten problemas de mobilidade (que o sistema determina dunha forma moi restritiva, pouco realista, pensando nun núcleo urbano con servizos—a dor, a astenia, a absoluta falta de diñeiro, non entran na ecuación); non se entende por que é tan importante a nosa presencia física (vídeo-chamadas? historias médicas?).

Mulleres con orde de afastamento vense obrigadas a permanecer co seu agresor. Se o agresor non é parella ou ex-parella (por exemplo, irmán, pai, fillo) conta como feminicidio pero non conta á hora de recibir axuda (fonte: o 016, redes sociais do Ministerio de Igualdade).

Protestar publicamente implica desvela-lo que lle está a acontecer a unha (un, unhe) e supón poñerse en perigo: os agresores danse por aludidos. Ou reciben unha chamada. Hai xente morbosa e mala.