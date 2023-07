Feijóo escribe ao ditado de Vox

Non había dous PP (un de dereita radical e outro máis centrista) canto á definición dos programas da gobernanza local e autonómico. Non, non hai tal. Só hai un

O de Extremadura foi nomeadamente grave. En primeiro lugar, porque demostrou que esa desaquelada proposta de Feijóo de que goberne a candidatura máis votada (que en Extremadura foi a do PSOE) depende da conveniencia propia, sendo como é Feijóo reincidente no principio “lo mismo que te digo una cosa te digo la otra”. Mais tamén por proxectar que non había dous PP ( un de dereita radical e outro máis centrista) canto á definición dos programas da gobernanza local e autonómico. Non, non hai tal. Só hai un, o PP que por gañar o poder pacta programas de goberno baseados no supremaciscmo españolista, no antieuropeísmo, no produtivismo non sostíbel ambientalmente, no machismo e na homofobia. Evidentemente gañou a doutrina de Díaz Ayuso, Esperanza Aguirre, Miguel Angel Rodríguez e da prensa de dereitas de Madrid.