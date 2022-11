Foi escrito por un galego o primeiro libro de Matemáticas publicado en América (1556)?

Hai cen anos, en 1922, David Fernández Diéguez, catedrático de Matemáticas do Instituto de ensino secundario da Coruña (Eusebio Da Guarda) difundía a nova de que o primeiro libro de Matemáticas publicado en América era obra dun galego

Hai cen anos, en 1922, David Fernández Diéguez, catedrático de Matemáticas do Instituto de ensino secundario da Coruña (Eusebio Da Guarda) difundía a nova de que o primeiro libro de Matemáticas publicado en América era obra dun galego. Nas páxinas do Boletín de la Real Academia Gallega deu conta da aparición en 1921 na revista The American Mathematical Monthly dun artigo do matemático e coleccionista norteamericano David Eugene Smith, profesor da Universidade de Columbia (New York). No volume 28 desa publicación (páxinas 10-15) Smith informaba sobre o singular papel histórico do libro, obra de Juan Díez, a quen situaba como de orixe galega e acompañante de Hernán Cortés na súa expedición de conquista americana (1518).

Un libro histórico

O libro, impreso en México no ano 1556, titúlase Sumario compendioso de las cuentas de plata y oro que en los reinos del Perú son necesarias a los mercaderes y todo género de tratantes. Con algunas reglas tocantes a la Arithmética. O artigo de Smith reescribía a historia, pois ata ese momento se consideraba que un libro atribuído a Isaac Greenwood, publicado en Boston en 1729, era o primeiro texto matemático impreso en América. O Sumario compendioso obrigaba a retroceder o punto de partida en nada menos que 173 anos. Unha certa cura de humildade para a soberbia anglosaxoa que adoita desprezar as contribucións hispanas no continente americano.

O libro, impreso en México no ano 1556, titúlase Sumario compendioso de las cuentas de plata y oro que en los reinos del Perú son necesarias a los mercaderes y todo género de tratantes. Con algunas reglas tocantes a la Arithmética. O artigo de Smith reescribía a historia, pois ata ese momento se consideraba que un libro atribuído a Isaac Greenwood, publicado en Boston en 1729, era o primeiro texto matemático impreso en América

Smith coidaba que o contido e nivel científico do Sumario compendioso era perfectamente homologable ao doutros libros similares publicados en Europa por esas mesmas datas. Falamos dunha obra que, como xa indica o seu título, tiña un carácter eminentemente práctico, dirixido aos comerciantes que negociaban co ouro e prata extraídas das minas de Perú. Por iso non nos parece descamiñado cualificalas como “Matemáticas coloniais”, pensadas para o proceso de extracción de recursos das terras colonizadas.

Díez tratou nas 108 follas que constitúen o libro diversos problemas aritméticos, como o cálculo das porcentaxes, operacións con fraccións, determinación da lei (riqueza dunha mestura) da prata e do ouro, a aplicación da regra de tres, a conversión de moedas, etc. Coñecementos básicos para o cálculo dos contables antes da entrega dos metais as autoridades. O valor científico do texto medra se consideramos que, ademais, incluía unha sección de Álxebra na que se expuxeron e resolveron problemas por medio de ecuacións de segundo grao. Asemade, o libro tamén salienta como material de ensino das Matemáticas, apostando polo coñecemento adquirido en base á resolución de problemas. Díez semellaba dirixirse a uns alumnos sentados fronte a el, a quen propuña exercicios, ofrecía solucións, daba consellos e orientacións.

O pioneiro libro foi obxecto de diversas edicións facsimilares. O propio Smith preparou unha publicada en Boston en 1921: The “Sumario Compendioso” of Brother Juan Díez (with an introduction). The earliest mathematical work of the New World. Cultura Hispánica deu a lume outra en Madrid en 1985. En México DF publicouse en 2008, pola Universidade Nacional Autónoma de México (UNAM), unha edición que inclúe un estudo histórico de Marco Arturo Moreno Corral e outro da parte matemática por César Guevara Bravo.