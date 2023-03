Folga na Xustiza: un pouquiño de reLAX

E agora estarán vostedes preguntándose o porqué desta curiosa esquizofrenia organizativa. Eu apunto unha idea. Nos vellos órganos, o xuíz asinaba todas as resolucións, o secretario (precursor dos LAX) gobernaba a oficina e daba fe de cada documento e de cada acto, e os funcionarios plasmaban no papel o que lles dicían. Esa fórmula desequilibrada e ficticia non podía superar o corte da modernidade, pero a actualización concibida para a Xustiza tampouco atallou o problema. É certo que plasmou nos reglamentos un maior nivel de cualificación dos funcionarios, pero estes seguiron sepultados na irrelevancia. Polo contrario, os LAX non só herdaron dos xuices a armadura de condutores formais dos procesos, senón que gardaron dos vellos secretarios algúns residuos de autoridade gubernativa e diversas solemnidades funcionais. Sobra dicir que esta parte da herdanza recibírona encantados; respecto á iniciativa procesual que lles encomendaban, moitos optaron por deixala onde estaba: nas mans dos funcionarios.

Os LAX non só herdaron dos xuices a armadura de condutores formais dos procesos, senón que gardaron dos vellos secretarios algúns residuos de autoridade gubernativa e diversas solemnidades funcionais

De tan pintoresca mestura procede o actual xefe de oficina, que da fe de xuízos que están sendo gravados, asina permisos de persoal que realmente autoriza unha Consellería, asume notificacións e comunicacións que son simples envíos telemáticos do funcionario ou impulsa trámites que veñen preconfigurados nun programa a cargo de xestores e tramitadores... Todas estas son, certamente, anomalías que as reformas non corrixiron, pero tamén debe quedar claro que algunhas modificacións foron asumidas ou descartadas polos LAX ao seu gusto. Así, a intención de dotar de moita máis relevancia aos xestores procesuais, en sintonía coas modernas administracións, nunca foi aceptada ou potenciada polos Letrados. En canto á pretensión de liberar ao sobrecargado xuíz das decisións máis sinxelas, algúns LAX quixeron entendela coma o recoñecemento explícito do seu novo carácter de minixuíces con facultades semi-xurisdiccionais.