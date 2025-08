Frantz Fanon: A loucura que nos revela (III)

Un elemento clave de análise no libro de Adam Shatz é o seguinte: a día de hoxe pode consultarse a elocuente carta que Aimé Cesáire escribiu a Maurice Thorez, o secretario xeral do partido comunista. Nesta carta, Cesáire comunícalle que se adherira ao partido coa esperanza de que o marxismo se puxese ao servizo da xente negra, non a xente negra ao servizo do marxismo.

Recordemos que Cesáire era o oposto a Senghor: Cesáire pensaba, desexaba e escribía aceptando a vella e ancestral sabiduría dos pobos africanos, mais ao mesmo tempo integrábaa nunha proxección ética e política de futuro: o horizonte era a liberación política da xente negra, o que implicaba, por suposto, a descolonización integral do ser africano dentro e fóra do continente. Como Cesáire, Fanon -o que agranda máis o seu legado- chega mesmo a adiantarse a Orientalismo, de Edward Said (1978) cando escribe e toma conciencia de que a Cultura cosmopolita non quere destruír á subalterna, senón facer dela algo exótico e interesantea través da mirada erudita.

Fanon aceptará practicamente todo o legado e exemplo do líder do FLN arxelino, Abane Ramdane, quen terá unha profunda influencia no seu modo de pensar e actuar dentro do meollo da dominación colonial de Arxelia por parte da metrópole parisina. Dentro da fronte arxelina Fanon experimenta a clásica fraternidade -entre varóns- fundamentada no terror, experimentando en carne viva o papel cohesionador -pero paranoico- do medo paranoico ao inimigo interno dentro do partido. Dáse conta, entón, dos factores extra-psiquiátricos da irracionalidade humana, anticipando -outra vez, de novo, anticipando- os traballos de autores relevantes dentro da corrente antipsiquiátrica como R.D Laing e Thomas Szasz.

Outra figura importante que exercería unha gran influencia en Fanon é o panafricanista e socialista Guineano Ahmed Sékou Touré. Touré solía pregoar nos seus discursos que prefería a liberdade arxelina sendo pobre que a concepción occidental da riqueza insertándose nunha arxelia cada vez máis e máis e máis dependente da metrópole. De Gaulle viaxaría a Conakry, capital de Guinea, para convencer a Touré de que formase parte da comunidade francesa, unha estrutura supranacional que, supostamente, recoñecería a soberanía de Guinea aceptando certas reformas no status colonial do país. Xusto nesa visita é cando Touré sorprende ao mundo enteiro profirindo as seguintes palabras en público: "Non aceptaremos nunca a dominación. Preferimos a pobreza na liberdade que a riqueza na escravitude".

O 28 de Setembro de 1958, Guinea votará masivamente NON á súa integración na comunidade francesa. De Gaulle e Francia retiráronse furiosos: cortáronse todos os cables telefónicos, leváronse todos os arquivos, destruíuse moita maquinaria, arrincáronse instalacións eléctricas, rompéronse mapas e mesmo se destruíron vacinas infantís. Guinea quedou sen apoio internacional, illada e con poucas infraestruturas, mais foi o primeiro país africano de influencia francófona que conseguiu a independencia plena. Touré converteríase nun símbolo global da loita e dignidade anticolonial; a súa actitude ante De-Gaulle sería admirada por líderes políticos de máxima importancia para o ideario panafricanista como Kwane Nkrumah, Amílcar Cabral, Patrice Lumumba e o propio Frantz Fanon.