Galicia pode ser adulta

A cuestión complícase se a calquera dos nosos paisanos lle preguntamos pola contra o que queremos ser no futuro, se cadra todos temos una resposta que dar no terreo da nosa individualidade, da nosa familia, da nosa aldea ou da nosa parroquia. Todos somos quen de saber que para o ano que ven querémonos mudar, queremos mercar un coche híbrido enchufable, voar ata Roma, prestarlle algo de cartos aos fillos ou os netos ou facer una boa paparotada para celebrar o aniversario de voda dos avós. Nalgures terán moi claro tamén que para as festas patronais da aldea queren traer ao Combo Dominicano ou a Pili Pampín, artistas ocupadísimos ultimamente, outros en cambio quererán arranxar o tellado da igrexa parroquial ou que o concello lles acondicione un local social para os veciños da parroquia, os máis espelidos terán moi claro mesmo que non queren deixar de ter pediatra na comarca, ou que non lle pechen o grupo escolar do Concello, se cadra entre eses até atopamos algún alcalde e todo! A conta é que os galegos temos una cultura política do “noso”, do que nos cadra preto, do que nos doe, do que vemos. Somos combativos, somos críticos, implicados, espertos e solidarios. O problema que temos para responder a pregunta sobor do que queremos ser no futuro, devén de que até o de agora entendemos que Galicia é moi grande, como dicía Vicente Risco, para nos andar a meter neses fregados dos que como tantas veces teredes ouvido “nós non che sabemos nada”.

A Galicia de Feijóo, se a quixeramos definir nun só adxectivo é hoxe unha Galicia insuficiente, unha Galicia que está na mellor etapa da súa vida, que o ten todo. Pobo, recursos, cultura, intelixencia e enerxía para ser adulta, mais que ten uns titores que lle negan a súa posibilidade de emanciparse e tomar o temón da súa vida

A nosa cultura política, fundamentalmente parroquial, aínda agora nos tempos da nova Galicia “urbanizada”, na que xa están xurdindo apóstolos da Galicia hemipléxica que condenan a metade oriental do país ao ostracismo. Nesas nosas enormísimas cidades de Vigo e A Coruña, a nosa cultura política é fundamentalmente parroquial, coma se non se explicaría a peculiaridade política dos equipos humanos que a gobernan, como entón se explicaría a enxebreza viguesa de Caballero ou o coruñesismo light de Inés Rey, liderados parroquiais da diocese que agora lidera dende Lucus Augusti o Bispo Besteiro. De igual xeito a parroquialidade da nosa cultura política atinxe a Ourense onde Jácome goberna dende un partido municipalista, exaltando a cultura da verbena que outrora fora provincialmente a cultura do trombón. A Galicia das cidades non é pois substancialmente distinta a Galicia das aldeas. Non é pois o noso xeito de enfrontarnos a Política, máis atrasado que ningún outro carpetovetónico ou europeu e aínda menos, non é o noso pobo menos culto politicamente.