Galifornia

Quen afirman estas e outras ocorrencias son as mesmas persoas que se laian cando non hai campaña da ameixa. As mesmas que defenden as masas forestais de eucaliptus, que non queren que ENCE marche da Ría de Pontevedra e se indignan porque a parada alongada de ALCOA manca a industrialización e o emprego do país

Estas afirmacións, vaia por diante, non soen proceder de xentes sen coñecemento ou cultura. Adoitan ser enunciadas por docentes da universidade, xornalistas, profesionais liberais.

Outra cousa moi diferente é cando falo coa veciñanza da miña vila. A que vive e traballa na natureza. Aí si, poden ter a certeza, non se confunde o tempo co clima. E vese ben claro que o tempo empeza a mudar, por mor do cambio climático. Que o que nas terrazas se recibe festivamente é tan só o primeiro indicador dun panorama próximo e nada alentador.

Pero non importa, porque o rural, a natureza, non teñen voz. O que importa, claro está, son as caixas rexistradoras das terrazas.