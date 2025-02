Galiza: dúas décadas perdidas

A demanda interna

Dentro das magnitudes que compoñen a demanda interna o gasto privado (consumo +investimento) tivo una moi forte caída (-14,6%) derivada fundamentalmente do derrube do investimento (-30,3%) sen que o consumo tampouco lograra recuperarse (-8,5%). En relación a marcha do consumo privado subliñar dous factores que inflúen no mesmo. En primeiro lugar a renda familiar dispoñible que no ano 2022, sempre en valores reais, non recuperara o valor medio previo a crise (-13,9%). Pola súa parte o emprego tampouco acadaría o nivel anterior (34.400 empregos menos). Velaí as razóns fundamentais da debilidade do consumo das familias: os baixos salarios reais e a débil creación de emprego (48,8% de ocupación). Baixos salarios que se ven favorecidos pola emigración da man de obra mais cualificada (“baleirado do pais”) quen fai baixar aqueles especialmente no persoal menos cualificado.

Con respecto ao investimento privado -que debería marcar o comportamento futuro da economía galega- cabe destacar o forte descenso experimentado nas últimas décadas (entre un 22% e un 18% anual) sen que a pesares dun comportamento certamente volátil recuperara os niveis previos a crise (2009) pois, en termos reais, esta variable no ano 2022 supuxo o 69,7% do valor de 2009. A marcha do investimento privado pon en evidencia como a partires da crise inmobiliaria e financeira se acentuou a fuga de capitais coa conseguinte contracción do crédito (“austeridade privada”) que afectaría basicamente as pemes (pequenas e medianas empresas). Un crédito que si tiña chegado a superar os 70 mil millóns de euros por ano experimentaría posteriormente unha sacratísima caída reducíndose practicamente a metade (40/41 mil millóns) aínda que os depósitos seguiron medrando. Unha caída no crédito que reduce as oportunidades de negocio e da alento a emigración. Unha conduta do investimento que tira por terra varios dogmas neoliberais como que, os salarios, a presión fiscal e o gasto público condicionan o investimento privado: con salarios baixos, unha presión fiscal menor e unha política de austeridade o investimento privado non se recuperou. Son realmente outros factores os que deciden como a condición de periferia, os recortes no investimento público -quen turraría do investimento privado-, a situación do sistema bancario galego -que impide tanto un control autonómico do aforro como un acceso fácil ao financiamento- e a pouca confianza dos axentes privados tanto na recuperación da economía, en concreto da demanda, como nas políticas do goberno autonómico.