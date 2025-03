Galiza e o goberno español de progreso

O emprego, o desemprego e os salarios

A evolución do emprego é unha das variables macroeconómicas mais indicativas sobre a marcha da economía así como da natureza das políticas públicas. Tamén resulta a variable que marca importantes diferencias na súa evolución en cada un dos períodos obxecto de estudio. Mentres nas lexislaturas conservadoras (2011-2017) hai un perda de 11.700 empregos no tempo do goberno actual de progreso (2018-2024) hai unha recuperación de 66.400 empregos pero sen que se chegue aínda a recuperar o nivel de emprego previo a crise financeira. A pesar diso esa recuperación supuxo que a taxa de ocupación (4ºT 2024) acadara o 48,5%, a mais elevada nos derradeiros 15 anos

Dentro do desemprego compre facer unha referencia especial ao desemprego xuvenil, polo que implica a súa persistencia para o futuro. Estes/as mozos/as dificilmente acadarán o nivel de vida que terían si non estiveran desempregados. Resulta indiscutible que hai un desempeño mellor co goberno español de progreso (2018-2024) cando o desemprego xuvenil acada as cifras mais baixas (37,5% para os menores de 19 anos e 23,8% para os de 20-24) pero segue sendo un grave problema pois son moi elevadas. Claro que se pode dicir que durante o período conservador (2011-2017) o desempeño nesta materia foi lamentable (entre o 48,5% e o 47,6% no dos menores de 20 anos). En calquera dos casos tamén hai que pensar que a constante emigración de xente moza impide que os datos sexan aínda peores: o 50% dos que emigran son mozos/as (50.000 na última década?).

As cifras non enganan: en todo este tempo o salario real medio (axustado pola inflación) apenas sofre modificacións importantes pois en 2024 volve a valores do 2011. Parecera que coa entrada do novo goberno (2018-2019) se producía unha certa alza, a pesar do fenómeno inflacionista, pero nos dous últimos anos (2023-2024), si os datos non nos enganan, hai un retroceso. Esto último índica que o crecemento do emprego ten lugar maiormente en actividades con baixos salarios (turismo, construción...). Como conclusión sinalar que en todo estes anos (2011-2024) os salarios son os grandes sacrificados. En valores reais o salario medio en Galicia no ano 2024 equivale ao 98,2% do que había antes da grande crise (2008)