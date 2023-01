II Um cisne negro levanta o voo.

O estado de estancamento dinámico que couta a nossa economia e impossibilita de avanço pugna por perpetuarse-se e de facto só poderia superar-se mediante um choque externo de magnitude e suficiente como a de alterar os fundamentos macroeconómicos e a estrutura produtiva actual da nossa economia no contexto espanhol. Por enquanto resistimos num apreciável noveno posto da sequência autonómica, com Inditex, Stellantis Vigo e a Refinaria de Repsol Corunha como sólidos pilares do comércio exterior.

O choque inovador preciso para alterar a nossa posiçom emergiu inesperadamente onde menos o podíamos esperar: a escolha do Porto de Ponta Lagosteira da Corunha, auxiliar como é sabido do complexo petroleiro de Repsol Corunha (1961), como porto de referência pola segunda empresa mundial de transporte marítimo, Maersk. Maersk, convém lembrar, ostenta este liderado ex aequo com a suíça Mediterranean Shipping Company (MSC) por umha leve diferença de actividade de apenas 1.888 contentores Teus de 20 pés; standard, como sabemos, no transporte marítimo mundial. Dous gigantes europeus em qualquer caso.

Com a inesperada escolha, o gigante danês Maerks (1912) destapou de repente a centralidade económica de duas Comunidades espanholas condenadas a excentricidade insuperável, a andaluza e a galega. O talismã do prodígio foi o dom que passava desapercebido de contarem ambas Comunidades com recursos primordiais para a grande transformaçom da economia mundial em curso conhecida em Europa como Next Generation. Mais em particular, a série de projectos estratégicos seleccionados para articular o processo a recuperaçom e transformaçom económica (PERTE)2, aprovado em sucessivos Conselho de Ministros em 2021-2022. Os sectores seleccionados requerem atençom prioritária, solidez e capacidade para poderem ser acometidos com agilidade. Todo um repto para as Administraçons territoriais implicadas.

O horizonte de oportunidades revelado de repente pola singular opçom de Maerks insire de golpe o sistema portuário galego ao processo Next Generation. O elemento decisivo desta escolha foi a disponibilidade de Galiza para o subministro de energia barata e, consequente, para a potencialidade do sector electroquímico conexo com este recurso estratégico.