Quê exportamos? O ICEX 2021 analisa a composiçom do fluxo exportador. Os bens de consumo (25,48%) —nomeadamente a confecçom (22,80%)— e o sector do automóvel (23,10%) concentram conjuntamente do 48,58% das exportaçons, com Inditex e Stellantis Vigo de protagonistas. Segue-lhe a tríade das semimanufacturas (14,59%) —metais, produtos químicos, materiais de construçom— os alimentos (13,13%) —nomeadamente a pesca (9,54%)— e os bens de equipamento (12,51%) —nomeadamente material de transporte (7,14%)— responsáveis de um 40,23% adicional, totalizando conjuntamente 88,81% dos 25.269,60 M€ exportados em 2021. Produtos todos eles de economias modernas. Cremos pertinente destacar o impacto de Inditex que comercializa desenho e excelência logística acompanhada de umha nuvem de empresas colaboradoras como activo empresarial de futuro.

A alegada excentricidade do país, tantas vezes esgrimida como desvantagem insuperável, revelou-se falsa. Firmemente ancorada na economia comunitária, a Galiza avança com firmeza pola senda da competitividade. O resultado nada tem de predizíveis os lúgubres rust belts e as cidades excluídas do progresso económico por terem perdido a senda tecnológica ou a centralidade aí estám

O fluxo importador, 20.115,59 M€, está muito mais polarizado, encabeçado polo sector do automóvel (25,70% do total) e os alimentos (19,52%), que junto com as semimanufacturas (14,09%) e os produtos energéticos (13,13%) —principalmente petróleo, e derivados (12,62%)— concentram 72,44% do total.

Apontemos um traço fundamental da balança comercial, os principais rubros exportadores estám intimamente correlacionados com os importadores. É manifesto no caso de Inditex, Stellantis e a Refinaria de Repsol Corunha, agentes essenciais no seu fluxo particular exportador e importador.

Sólida balança comercial com destacado contributo exportador à economia espanhola, aonde se encaminha a nossa economia? O actual quadro de expectativas aponta a umha ambiciosa renovaçom da nossa base industrial a impulso da nossa potente oferta energética renovável e ao inovador catálogo potencial de produtos verdes de síntese.

