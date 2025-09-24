Gaza e a gramática que nos governa

No final da minha adolescência, em meados dos anos 80 durante a 1a intifada, aprendi a permanecer fiel a uma causa justa, mesmo quando o realismo pragmático diz que a situação não tem saída. No conflito atual, a primeira narrativa dizia que o Hamas atacou “do nada”. Agora sabemos havia indicações prévias, avisos externos, vigilância total. Israel deslocou uma divisão que protegia a área duas semanas antes de 7 de outubro e, durante anos, financiou o Hamas via Catar para manter Gaza separada da Cisjordânia e esvaziar a pressão por dous Estados. Bezair Smotrich disse isso mesmo em 2015 e, de acordo com vários relatos, Netanyahu fez uma observação semelhante numa reunião da facção Likud no início de 2019, quando foi citado dizendo que aqueles que se opõem a um Estado palestino deveriam apoiar a transferência de fundos para Gaza, porque manter a separação entre a Autoridade Palestina e a Cisjordânia na Cisjordânia e o Hamas em Gaza impediria o estabelecimento de um Estado palestino. Objetivamente, o Hamas funciona como desculpa para Israel. Destruir Gaza sem ‘eliminar’ o Hamas preserva o pretexto para a expansão da guerra e a transferência da repressão para a Cisjordânia para “mercar tranquilidade” e manter a cisão. Porém, apenas os habitantes de Gaza serão mortos. Aprendemos tudo isso nos anos 80: não confiar em promessas de negociação entre imperios, não confiar na comunidade internacional, não esperar que a consciência ocidental acorde por si só.

Também aprendemos a desconfiar em solidariedades ocidentais que, ao final, deixam os povos subalternizados. Na altura, também o povo palestino estava sendo massacrado ao vivo na imprensa e a lógica de colonialismo de assentamento desmascarada. E a vida segueu como de costume — ou quase de costume. Porque hoje o poder já não precisa de tanta justificação; a violência é exibida, não escondida. O que muitos dos meus vizinhos e colegas de geração não compreenderam na altura é que, desde o nosso confort para resistir ao genocídio em Gaza, não era necessário ser independentista e marxista. Penso que muitos ainda não perceberam isso, decidindo aceitar que o nome do seu pertencimento comunitário seja mobilizado para nomear a indiferença diante da violência do massacre. Não se trata de concorrer em horrores. Os números chocam, mas o ponto é outro: Gaza móstra-se como laboratório de técnicas de governo exportáveis (e Europa faz o que faz para evitar fazer o que realmente precisa ser feito para parar a atividade genocida de Israel) e como evidència para os gazatíes de que há liberais ocidentais para quem são indiferentes.

O enredo. Vivemos uma conjunção de crises (ecológica, social, econômica, política, psíquica) estabilizadas como regime. Em vez de transformação estrutural, naturaliza-se a exceção: o medo contínuo legitima medidas autoritárias. A guerra infinita torna-se método — corre para a frente sem horizonte de paz, erode o multilateralismo e militariza subjetividades: milícias, virilidade armada, medo e indiferença como afetos centrais; inimigos eternos que periodicamente reaparecem para manter a coesão. A narrativa dominante começou em 7 de outubro: “o Hamas atacou do nada”. Mas nada “surge do nada” num território monitorizado ao milímetro, historicamente sitiado e saturado de vigilância. Houve sinais, alertas, precedentes e, sobretudo, um contexto de décadas em que a exceção foi convertida em rotina. Em anos recentes, assistimos a políticas que favoreceram a cisão entre Gaza e a Cisjordânia, com fluxos de dinheiro canalizados por terceiros, e a uma governação da “emergência” na qual a existência do Hamas funcionou de modo objetivo como pretexto permanente para bloqueios, incursões e transferências de violência. Destrói-se Gaza sem eliminar o pretexto — e, com isso, preserva-se a engrenagem para expandir a repressão e deslocá-la para a Cisjordânia. A gramática do medo e da punição coletiva gera o seu próprio combustível político.

Legalidades performativas. Grande parte da nossa perplexidade nasce da crença de que o direito descreve um mundo previamente dado. Ao contrário: decisões jurídicas performativas moldam o mundo que depois chamamos “normal”. Foi assim com a Resolução 181 da Assembleia Geral (1947), que aprovou um plano de partilha sem processo constituinte dos nativos e sem consulta democrática, convertendo em “necessidade histórica” um conflito aberto. Não foi exceção: é o modo como o direito moderno, acoplado à geopolítica, opera — confere forma jurídica a uma relação de forças e chama a isso de “ordem”. A Resolução 194 (1948), por sua vez, consagrou o direito de regresso e compensação para os refugiados palestinianos; ironicamente, foi uma das condições para a admissão de Israel na ONU, e permanece, até hoje, sistematicamente esvaziada.

Ao mesmo tempo, o Mandato Britânico sobre a Palestina (1920–1947) condensou a contradição estrutural: tratava-se de um Mandato “Classe A”, que, em princípio, reconhecia provisoriamente a capacidade de independência e o desenvolvimento de instituições de autogoverno; mas o instrumento do Mandato incorporou a Declaração Balfour, vinculando o poder mandatário ao objetivo de estabelecer um “lar nacional judaico”, salvaguardando, em teoria, os direitos civis e religiosos de “todos os habitantes”. O resultado foi um dispositivo que prometia autonomia ao conjunto da população maioritariamente árabe-palestiniana (muçulmana e cristã) e, simultaneamente, incentivava a imigração e a aquisição de terras por colonos judeus. As revoltas de 1920, 1921, 1929 e a Grande Revolta de 1936–39 foram reprimidas duramente — e o fim do Mandato chegou não como solução, mas como catástrofe: a Nakba, a expulsão em massa, a normalização do provisório e a transformação da “linha verde” em mau hábito cartográfico.