Geografia do desamparo: medir as necessidades básicas num mundo de desigualdades

Na ediçom de 2021, o ranking hamburguesa de The Economist vinha encabeçado por Suiça com 7,29 $ por unidade de Big-Mac e rematado com 1,77 $ que valia no Líbano. O dólar quadruplica pois o seu valor de compra entre o Líbano e Suíça. Convido os leitores curiosos a consultarem o ilustrativo ranking2. A estreita correlaçom entre nível de ingressos por habitante e IDH é manifesta: por regra geral, os países mais ricos gozam de melhores serviços públicos; e também de hamburguesas mais caras.

Dito seja de passagem, o índice hamburguesa supom umha imerecida homenagem a um deplorável ícone universal da comida-lixo, similar de certa maneira á popularidade da horrenda boneca barbie, aos fugazes heróis do calendário futeboleiro internacional ou ás inevitáveis pipocas de companhia para visionar filmes e jogos aditivos no universo da cultura digital massificada.

Os dados mais recentes do diagrama Gapminder que encabeça este artigo: [PIB em $ ppa/habitante ↔ IDH], correspondem ao ano 2015 e o tamanho dos globos representa a populaçom de cada país, onde destacam a Índia e a China como capeons demográficos indiscutíveis. Dispomos agora de dados actualizados ao 2019 procedentes do informe IDH 2020 do PNUD3. Podemos comprovar como Noruega encabeça o valor do IDH mundial com [66.494 $ ppa/habitante; IDH 0,957] e a Republica Centro Africana, [993 $/habitante; 0,397] e o Níger [1.201 $/habitante; 0,394] cerram o ranking.

É oportuno lembrar que o valor do IDH pondera três necessidades básicas: umha vida dilatada e saudável objectivada na esperança de vida ao nascer; a garantia pública do acesso á educaçom, que combina os anos de escolarizaçom em vigor com a sua duraçom efectiva, e por fim, o nível de vida imperante traduzido no PIB ppa por habitante. Este índice sintético tridimensional normaliza-se depois ao intervalo [0,1] partindo da média geométrica das suas três magnitudes4 constitutivas. A magnitude IDH permite segmentar o conjunto dos países em quatro categorias: países de mui alto desenvolvimento (IDH > 0,8), de desenvolvimento alto (IDH entre 0,80 e 0,70), de desenvolvimento meio (IDH entre 0,70 e 0,55) e de desenvolvimento baixo (IDH < 0,55) que podemos visualizar5 e examinar a vontade6.

O primeiro grupo fica delimitado por Noruega no topo [66.494; 0,957] e as paradisíacas Ilhas Maurício [25.266; 0,804] na base; o segundo é encabeçado pola acolhedoras Ilhas Seicheles [26.903; 0,796] —com IDH ligeiramente superior ao de Cuba— e remata no Gabom [13.930; 0,703], com IDH algo inferior ao de Egipto. O terceiro grupo, países de desenvolvimento meio, é encabeçado por Quirguistám [4.864; 0,697]—com IDH similar ao de Marrocos— e remata nas Ilhas Comores [3.099; 0,554], com IDH algo inferior ao de Paquistam. O tramo final dos países menos desenvolvidos começa em Mauritánia [5.135; 0,546] e remata no Níger [1.201; 0,394]. O PIB ppa em $ por habitante corresponde a 2017 e o IDH a 2019 como já apontámos.

É relevante traduzir os resultados a cifras de bem-estar tangíveis. A escala mundial IDH vai dos 82,4 anos de esperança de vida com 18,1 anos de escolaridade legal e 12,9 efectiva ostentados por Noruega (66.494 $ ppa/habitante) até os 62,4 de esperança de vida com 6,5 de escolaridade esperada e 2,1 efectiva de Nigéria (1.201 $ ppa/habitante). Entre ambos extremos desfila o resto dos países numha escala descendente em que desaparecem 40 anos de expectativa de vida e quase 11 de escolaridade. Um abismo.

A analítica IDH permite desvendar o fosso que separa umha ditadura cleptocrática e tribal de umha ditadura burocrática adepta a arcaicas ortodoxias igualitárias condenadas pola história

A escala de renda percebida e standards de cobertura social garantida suscita umha interessante questom, esta é a da brecha existente na classificaçom de ambas magnitudes. A análise desta brecha revela em que medida os países priorizam a atençom social sobre o resto das abrigas orçamentárias como as infra-estruturas e outras mais inconfessáveis como o armamento ou a simples rapina da oligarquia que detêm o poder. A ínfima qualidade democrática da maioria dos países submetidos á pobreza converte estes comportamentos de coerçom armada contra o povo em prática habitual.

A forma mais simples de evidenciar o mencionada brecha entre riqueza meia e bem-estar social correspondente é comparar o lugar ocupado por um e outro no ranking mundial. O resultado é altamente revelador ainda que a ninguém poderá surpreender. O topo da brecha em prioridade dos serviços públicos é ocupado por Cuba, [8.621; 0,783], no fundo da sua preteriçom a infortunada república da Guiné Equatorial [13.944; 0,582]. A diferença de posiçons no rankins mundial do PIB ppa por habitante e o IDH tem no primeiro caso signo positivo: 115-70 = +45; no caso da Guiné flagrantemente negativo: 88-145 = -57.

De nada lhe vale ao povo guineano o seu petróleo e o facto de ocupar o destacado posto 88 entre 189 países no ranking mundial de riqueza per capita quando é submetido polo seu governo a um nível de serviços sociais similar ao de Zámbia ou Nepal enquanto Cuba equipara o nível dos seus serviços sociais ao das Ilhas Seicheles e mesmo supera México com nível de renda muito superior. A analítica IDH permite desvendar o fosso que separa umha ditadura cleptocrática e tribal de umha ditadura burocrática adepta a arcaicas ortodoxias igualitárias condenadas pola história.

Concluímos este breve percurso pola economia mundial do bem-estar convidado os leitores interessados a consultarem o ranking mundial do IDH 2019 no site Datosmacro7 do diário económico Expansión que, além de oferecer um ilustrativo mapa mundial de IDH, proporciona séries adicionais de grande interesse sobre movimentos migratórios, nível de fecundidade, natalidade, mortalidade e esperança de vida, entre outros, de marcada utilidade para explorar o estranho mundo da opulência e a desventura em que vivemos.

