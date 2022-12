Guerra interposta

Até que prohibamos as guerras, como fixemos coa escravitude, debera ser un imperativo ético deste século. Seremos quen?

E cando rematará está tolemia? Pois cando os poderes interpostos o decidan, cando as caldeiras de produción estean satisfeitas e cheas, fartas, si é que algunha vez o están. Ou cando vexan que o inimigo está xa o suficientemente debilitado como para aceptar un armisticio máis ou menos favorable. E cando será? Desde logo non agora, polo Nadal, lembrades que tódalas guerras rematan para o Nadal? Neste caso, como en tantos, non será así, por desgraza, nen sequera unha tregua para enterrar ós mortos, tantos mortos!

E pasará o Nadal, paz, noite de paz, e seguirán matándose, con maior repugnancia, con asco de si mesmos, até que persoas que non pelexan, que non pisan o barro, moi lonxe, a miles de quilómetros, decidan que chegou o remate, the end, e todos cantarán con Frank Sinatra "Silent night". E até a próxima. Até que prohibamos as guerras, como fixemos coa escravitude, debera ser un imperativo ético deste século. Seremos quen?