Guerras humanitarias (II). Ucraína tampouco!

O panorama dunha Europa máis empobrecida, máis militarista, máis aliñada coas posicións unilateralistas dos EEUU, menos social, menos independente, con menor capacidade de intermediación e de liderato mundial entre os non aliñados, tampouco é moi esperanzador

No comezo da Guerra de Ucraína, Javier Solana, ex Secretario Xeral da OTAN aseguraba: “Vivimos as consecuencias de suxerir que Ucraína entraría na OTAN”. Por conseguinte semella que houbo moito tempo para que a diplomacia crease outros escenarios de neutralidade, de seguridade e de confianza mutua. Aínda que o panorama se presente coma unha confrontación entre un estado ocupante e outro ocupado, o escenario asemellase, cada vez máis, ao dunha pugna entre as grandes superpotencias en territorio de Ucraína.

Noam Chomsky, quen hoxe non dubida en sinalar a Guerra de Ucraína promovida por Rusia coma un dos maiores crímes de guerra do século XXI, levaba décadas albiscando e alertando pública e milimetricamente o escenario dramático que hoxe temos en Europa, no que EEUU e a OTAN foron fonte de tensión progresiva.

En Ucraína, a información, a comunicación, as alianzas económicas ou militares, o financiamento, o subministro de armas e os obxectivos militares, van encamiñados fundamentalmente a penalizar e debilitar a poderío ruso e a medir a capacidade operativa de EEUU e o seus socios. Zelinski ou Biden así o teñen recoñecido nos últimos días.