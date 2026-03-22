Habermas após Habermas: universalismo, colonialidade e limites do consenso

Em 2024, a CIJ concluiu que a presença continuada de Israel no território palestino ocupado é ilegal e deve cessar o mais rapidamente possível. Em 2025, a Comissão Internacional Independente de Inquérito da ONU afirmou que Israel cometeu genocídio em Gaza, e a International Association of Genocide Scholars declarou que as políticas e ações israelenses em Gaza satisfazem a definição legal de genocídio. Isso não significa que toda controvérsia jurídica ou historiográfica esteja encerrada, mas significa que a posição de Habermas em 2023 passou a parecer, para moitos leitores críticos, não apenas prudente ou insuficiente, mas estruturalmente cega à colonialidade do conflito. O que Anderson denunciava como abstração normativa desligada das relações materiais de poder, e Dussel como eurocentrismo incapaz de partir das vítimas, reaparece aqui com brutal evidência.Também há uma forma habermasiana de criticar Habermas. As mesmas razões históricas que fundamentam deveres alemães especiais para com Israel também geram deveres especiais para com o povo palestiniano, precisamente para evitar que a Alemanha descarregue sobre terceiros o peso moral do seu próprio passado. Habermas não levou o seu quadro até aí. E é talvez por isso que sua última intervenção sobre Gaza parece para moitos, menos uma aplicação coerente do universalismo e mais um ponto em que a memória de Auschwitz se converteu em assimetria moral. A singularidade do Holocausto continua a fundar uma responsabilidade especial alemã para com a segurança e o florescimento de Israel; mas ele acrescenta que essas mesmas razões históricas, se levadas a sério dentro do quadro normativo da Basic Law e do universalismo jurídico-político alemão, também geram uma responsabilidade especial alemã para com a segurança e o florescimento do povo palestiniano. A saber, a memória de Auschwitz não pode ser lida apenas como fundamento de uma solidariedade privilegiada com Israel; ela obriga também a perguntar quem pagou, e continua a pagar, parte do custo histórico dessa responsabilidade. É aquilo que Mathias Risse chama, explicitamente, “the offloading argument”. A tese é devastadora: a Alemanha não pode cumprir uma obrigação especial para com um povo e, ao mesmo tempo, descarregar os custos históricos, políticos e materiais desse cumprimento sobre outro povo, tratando depois esse segundo caso como se fosse apenas um problema humanitário genérico. Porem, malia romper com a unilateralidade moral dominante na Alemanha e formular um argumento importante contra o offloading, isto é, contra a descarga dos custos históricos da culpa alemã sobre o povo palestino, mas Risse continua a mover-se dentro de uma gramática liberal-reparativa de querer corrigir a parcialidade alemã sem romper com a forma política que produz essa parcialidade, passando depressa da proteção dos judeus depois do Holocausto para a defesa da “existência de um Estado judeu” como portador necessário dessa proteção. Israel aparece como “um Estado capaz de garantir autodefesa judaica”, e é precisamente aí que a segurança dos judeus não pode ser identificada sem resto com a preservação histórica de um Estado cuja lógica fundacional é o colonato occidental. Basic Law: Israel – The Nation State of the Jewish People afirma que o direito à autodeterminação nacional no Estado de Israel é “unique to the Jewish People”, e leituras críticas do próprio campo jurídico israelense e palestinino sustentam que essa lei consolidou “Jewish ethnic supremacy and domination”. Critica como a de Risse ficam abaixo do necessário ao nao teorizar suficientemente a natureza do Estado a que continua a atribuir centralidade moral. Para uma crítica decolonial consequente, Israel não pode ser tratado apenas como o recipiente institucional da segurança judaica; ele precisa ser pensado como uma formação de colonialismo de povoamento. Patrick Wolfe formulou isso de maneira clássica quando descriviu o colonialismo de povoamento não é um episódio, mas uma estrutura; os colonos “come to stay”, e a eliminação do nativo é um princípio organizador, não um excesso ocasional. Aplicado à Palestina, isso desloca toda a questão pois o problema não é apenas que a Alemanha e a Europa tenham deveres para com dous povos, mas que um desses deveres continua a ser formulado sem desmontar o aparelho colonial que organiza a relação entre eles. A HRW descreve uma realidade de uma única autoridade que governa o espaço entre o Jordão e o Mediterrâneo “methodologically privileging Jewish Israelis while repressing Palestinians”, e estudos sobre cidadania e planeamento em Israel/Palestina mostram como o regime jurídico e territorial foi construído precisamente para controlar terra, mobilidade e pertença em moldes coloniais. Nesse quadro, a obrigação alemã consequente não é apenas dupla; ela é assimétrica na direção da descolonização e combater antissemitismo em toda a parte, garantir a segurança da população judaica, mas ao mesmo tempo recusar qualquer doutrina que traduza isso em apoio à continuidade de um Estado colonial de supremacia legal e territorial.

Porém, a realização histórica dessa obrigação esteve entrelaçada com deslocamento, desapossamento e vulnerabilização palestiniana, primeiro por meio da cadeia causal europeia que tornou urgente e legítima a estatalidade judaica, e depois por meio do apoio material, diplomático e moral continuado a Israel. Não consiste em negar que o Holocausto funda uma responsabilidade alemã singular para com a segurança de Israel; consiste, antes, em mostrar que essa mesma responsabilidade, se pensada dentro de um quadro verdadeiramente universalista de fasquia habermasiana, também gera obrigações especiais para com o povo palestino. A Alemanha não pode cumprir um dever histórico para com os judeus descarregando estruturalmente os custos desse dever sobre outro povo, e depois tratar esse segundo caso como mera questão humanitária genérica. Se o passado alemão obriga a proteger a existência israelense, obriga igualmente a não legitimar um arranjo histórico em que os palestinos suportam, geração após geração, parte do preço moral da catástrofe europeia. Por isso, o que a Alemanha deve é aos judeus mas não é um cheque em branco a um estado fundado no colonato que pisa nas pegadas do imperialismo europeu, agir fora dos limites do direito internacional; e o que deve aos palestinianos não é simples compaixão abstrata, mas deveres específicos de não cumplicidade, proteção e reparação. Em outras palavras, levar Habermas para onde Habermas já não quis ir. Que a memória de Auschwitz só permanece universalizável se impedir não apenas o abandono dos judeus, sem qualquer possibilidade de confusão com o Estado sionista, mas também a transferência dos custos da história alemã para os palestinos e outros povos do mundo. Velaí o sintomático uso abrangente de definições de antissemitismo que silenciam críticas legítimas a Israel, cooptando e reprimindo o debate público aberto em que Alemanha não assume a responsabilidade de reparar e não perpetuar o dano infligido aos palestinos. Risse, querendo ir além, fica atrapado como Habermas: não interroga suficientemente a forma histórica do Estado que continua a tomar como portador legítimo da segurança judaica. Ao passar demasiado depressa da proteção dos judeus à centralidade moral de Israel, ele deixa na sombra que esse Estado foi juridicamente estruturado para reservar a autodeterminação nacional aos judeus e que moitos estudos o descrevem como formação de colonialismo de povoamento e apartheid. Assim, a sua tese de “duplo dever” humaniza a Staatsräson alemã, mas não a descoloniza plenamente. Fala de não cumplicidade, proteção e reparação, mas ainda não extrai a conclusão decisiva de que a responsabilidade alemã e europeia, se quiser ser universalizável, deve incluir a recusa material, diplomática e política de sustentar uma ordem colonial que garante a segurança de uns pela expropriação e subordinação de outros. A partir de Habermas, Risse tenta universalizar a lição de Auschwitz sem abandonar o eurocentrismo, o universalismo abstrato, a neutralização da história material, a recusa em nomear o colonialismo sionista, a crença liberal na normatividade jurídica como motor da história. Mas ainda sem romper com a razão de Estado que sacraliza Israel como solução histórica necessária. Isso é insuficiente porque preserva a equivalência entre proteção dos judeus e preservação de um Estado sionista já constituído como aparelho de supremacia etnonacional, colonização territorial e hegemonia militar. Amplia o círculo moral, mas não toca na estrutura de dominação. Daí deve conluir que surgem deveres especiais, não meramente genéricos, de não cumplicidade, proteção e reparação em relação aos palestinianos.

O legado de Habermas, portanto, não deve ser descartado, mas deslocado. Continua indispensável a sua defesa da deliberação, da crítica pública e da legitimidade democrática contra o decisionismo, o autoritarismo e a brutalização contemporânea da política. Mas já não abonda. Depois da financeirização, das sociedades de controle, da plataformização da vida, da colonialidade persistente, a teoria crítica não pode contentar-se com a reconstrução formal das condições de validade. Ela precisa voltar ao trabalho, à expropriação, à técnica, à linguagem, à colonialidade e às vítimas.