Hai guerra em Irão, mas respiremos, já temos Junta de Paz para Gaza

1) Por fim, logo de tantos anos, décadas de feito, de sofrimento, já temos Junta de Paz para Gaza. Por fim poderemos deixar de preocupar-mo-nos do que passa ali, desse genocídio e limpeza étnica que se estava a produzir. E bem que se nota, já se fala menos disso. Nem nas redes nem nos jornais. E, agora, com o de Irão, menos ainda.

É umha boa nova. E como nos di Jesús A. Núñez, em ElDiario.es, já se reuniu!, começou a funcionar!!! E que vemos? Pois vejamos um resume do que nos di na crónica:

- Em primeiro lugar: Resulta que o Conselho de Seguridade da ONU definia à Junta de Paz de Gaza como “a administração de transição que determinará o marco e coordenará o financiamento para a ré-urbanização de Gaza”. Mas Trump quere converte-la numha “instância com pretensiões planetárias, da que se auto-designou presidente vitalício” (Si, mentres viva).

- Em segundo lugar: Pretende substituir fraudulentamente à própia ONU como representante legítima da comunidade internacional para gestionar a agenda mundial de paz e seguridade.

- Em terceiro lugar: Israel sigue a violar diariamente o acordo de alto o fogo logrado com Hamás o 10 de outubro. Os mortos já se contam por centenas. O órgão tecnocrático palestino não puido começar as suas funciones. A ajuda humanitária segue corto-circuitada por Tel Aviv e a anexião de Cisjordânia está já na sua última fase. Os palestinos estão apartados da Junta de Paz para Gaza.

Não é um alerta ilhado. O diário Público informa da declaração (tão descarnada coma sincera) de Trump sobre da Franja no Foro de Davos: "No fundo são um agente imobiliário, e o más importante é a ubicação, assí que dixem: mirade esta ubicação junto ao mar. Mirade esta preciosa propiedade, o que poderia significar para tanta gente". Ou, numha visão mais geral, esta opinião de Antonio Gregorio em Praza.gal “Privatizando o goberno (do mundo)”