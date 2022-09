… “E a vergoña estaba do outro lado,

Oh, podemos derrotalos, para sempre.

Entón poderiamos ser heroes, só por un día.”

David Bowie. Heroes, 1977

David Bowie publicou en 1977 o seu duodécimo álbum, un magnífico disco titulado Heroes, probablemente un dos mellores do músico e compositor británico morto en 2016. A canción que da nome ó álbum conta unha historia de amor diante do Muro de Berlín. Non sei por que circunstancias, onte, vendo as imaxes das protestas en Moscova contra da guerra en Ucraína e a mobilización inmediata de 300.000 reservistas decretada por Putin, veume a canción de Bowie á cabeza. Certamente as mozas e mozos que berraban, entre outras consignas, “Eu non quero morrer por Putin”, nunha céntrica rúa comercial moscovita, rodeados por grandes continxentes policiais estaban arriscando moito, varios anos de cadea, ate 10. Para min, eran e son heroes.

Acontecía non só en Moscova, tamén noutras cidades rusas. Varios miles de mozod foron detidos. Nas imaxes non observei sinais de forza desproporcionada, como vemos frecuentemente en protestas similares noutras partes do mundo. E os manifestantes, adolescentes e mozas na súa gran maioría, entraban con resignación nos numerosos vehículos antidisturbios despregados. Mesmo algunhas detidas, transportadas en voandas por varios policías, seguían a berrar as súas consignas con entusiasmo.