Historia dun plaxio. Cronoloxía dun despropósito

José Luis Campal Fernández (Pola de Laviana, Asturias, 1965) é licenciado en Filoloxía Hispánica, ensaísta, poeta e crítico literario. Pertence ao Real Instituto de Estudos Asturianos (RIDEA) e posúe un envexábel currículo en forma de libros, colaboracións en obras colectivas e artigos en revistas especializadas. A principios de decembro do pasado 2024, Campal atopábase buscando bibliografía sobre Carmen Guerra pois, lembremos, esta funcionaria exerceu a dirección da Biblioteca Universitaria ovetense. Entón, saltou a alarma.

O profesor asturiano atopou os dous artigos na rede. Lembremos, un publicado en lingua galega baixo a miña responsabilidade o 28 de xuño de 2024 e o segundo traducido ao castelán, divulgado na revista dixital MasticadoresFEM catro meses máis tarde, baixo outra sinatura e editado o 11 de outubro. Tras localizar o meu correo electrónico, José Luis Campal contactou comigo o pasado 14 de febreiro do ano en curso, xa que, desvelar o achado, segundo confesoume, enchéralle “de estupor”. Campal Fernández advertía do descubrimento de “un caso de fusilamento masivo que me dejó ojiplático”. E continuaba: “Indagando, logré localizar [no texto usurpado] hasta cuatro fuentes trasladadas literalmente, eso sí, sin entrecomillado alguno, ni por supuesto referencias bibliográficas que advirtieran sobre el origen del contenido”. Ese mesmo día do contacto, 14 de febreiro, o responsábel da copia subía a súa “orixinal investigación” á súa conta social X.

Antes de localizarme, o 18 de decembro Campal Fernández avisaba do feito á editora da revista en liña MasticadoresFEM. Mercedes González Rojo recibiu a alerta sobre un “artigo conflitivo” pero, contra toda lóxica, o texto continuou exhibido nas súas páxinas... Por se todo iso non bastase, o “divulgador cultural” contactou coa Biblioteca Pública de Córdoba e, con motivo da homenaxe a Carmen Guerra, ofreceu “a súa investigación” para que fose difundida. O centro público aceptou sen sospeitar e o texto apareceu na súa páxina web. Entón, Campal decidiu ensinarme o sucedido.

A primeira decisión que tomei foi escribir a Pepe González Arenas e notificarlle a necesidade de manter unha conversa. A súa resposta asombrosa vía correo electrónico foi: “¿En qué puedo ayudarle?” Ese mesmo día, 17 de febreiro, e tras el pensalo mellor, recibín a súa chamada telefónica. A charla foi tirante e pouco agradábel. Ás miñas preguntas, o cordobés limitouse a afirmar que non lembraba nada e que descoñecía que textos utilizara para a súa “investigación”, non podendo afirmar se lera o meu traballo ou non. As contestacións de González Arenas enchéronme de estupor e ansiedade. De ser máis intelixente recoñecendo uns feitos manifestos, o asunto morrería alí. Pero, camiñar dous metros por encima do chan e manifestar moita soberbia, arrogancia e altiveza, indicaron os pasos a seguir.

Tras contactar co catedrático de Dereito Mercantil da Universidade de Santiago de Compostela, Ángel García Vidal – experto en Propiedade Intelectual e dereitos de autor –, os seus impagábeis consellos fixeron que establecese comunicación co director da revista Masticadores, Juan Re Crivello, a editora xa citada, Mercedes G. Rojo, e, loxicamente, co propio González Arenas.