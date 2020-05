Holanda, o coronavírus e todo o demais

Na vinheta de cabeceira, descreve El Roto com corrosivo texto e traço preciso um encontro casual entre dous magnates decidindo copa em mao a melhor estratégia para sair da crise. A soluçom, concordam, é evidente: separar pobres e ricos para evitar contágios. A infalível agudeza de Andrés Rábago resume num simples flash o inquietante momento em que nos encontramos com o euro e o vírus como protagonistas.

Há uns dias, o ministro de economia holandês Wopke Hoekstra sugeria indagar nas razons polas quais os fastidiosos países pedichons do sul de Europa carecessem ainda de margem orçamental suficiente para defrontar a pandemia covid-19 depois de sete anos de crescimento económico ininterrompido. O primeiro-ministro português disparou de imediato a melhor resposta: “Re-pug-nan-te”. Há alguém por aí que pretenda ainda dar liçons de frugalidade a Portugal? Pouco antes, o político social-democrata Jeroen Dijsselbloem, antecessor de Hoekstra no ministério, manifestara que, efectivamente, a solidariedade era imperativa na crise por mais que seria bom nom ter dilapidado em copas e mulheres as ajudas que vam ser solicitadas depois. Contas rigorosas contra vinho e mulheres: re-pug-nante.

Toca-lhe fixar agora posiçom ao actual primeiro-ministro holandês Mark Rutte, para tentar atalhar a pavorosa crise que se abate sobre a Uniom. Nom surpreende que vacile ante a difícil disjuntiva de tranquilizar as virtuosas formigas holandesas ou denegrir gratuitamente as perdulárias cigarras mediterráneas, ineptas de nascimento para entender a salvífica aritmética da austeridade.

Contodo, a Holanda nom deixa de ser apenas o mais linguaraz dos países adictos à ortodoxia económica com a Alemanha, Áustria e os países bálticos em apertado pelotom competidor. A estúpida torpeza da tortura infligida a Grécia pola virtuosa banda virtuosa durante a crise do 2008 permanece agora pudicamente silenciada.

O debate europeu centra-se agora na forma de instrumentar o financiamento do desastre sanitário e económico desatado por umha minúscula cadeia de ARN. Da incomensurável magnitude do desastre e o desafio aberto já nom cabem dúvidas depois de observarmos a imediata e massiva intervençom dos E.U.A. e o Reino Unido sempre diligentes em atalharem as doenças dos mercados, cada vez mais frequentes.

Á parte do auxílio ilimitado anunciado por parte do B.C.E. e o F.M.I., a questom que agora se dirime em Europa é a do regime de garantias precisas para respaldar as medidas de urgência a aplicar para tentar travar a temível escalada da dêveda: subsídio a fundo perdido com garantia comunitária ou crédito brando com devoluçom dilatada no tempo? Injecçons condicionadas ou incondicionadas, dado o facto de se tratar de umha situaçom de emergência? Estas som as disjuntivas que atrapalham o futuro do projecto europeu e suscitam as reacçons ofendidas dos países disciplinados e aforradores ante os seus sócios suspeitos de imprevisom e libertinagem. Mau assunto misturar discurso moral com análise económica e exibir parcimónia virtuosa frente a suposta prodigalidade irresponsável. O pobre sempre gasta de mais, está visto.