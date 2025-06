Humboldt galvanizado na busca da esencia da vida

Un libro peculiar

O libro de Humboldt que estamos a comentar posúe varias curiosidades e/ou aspectos contraditorios. Un deles sobre un aspecto substancial, a orixinalidade e/ou valor da súa contribución sobre galvanismo. Como vimos, Alexander errou en cuestións fundamentais e, nese sentido, recoñeceu que “non acadei adiantar no coñecemento do Galvanismo algo máis que os que me precederon”, mesmo indicou que publicou o libro por insistencia dos amigos. Porén, pola contra, coidaba que o seu traballo supuña un avance e que axudaba coñecer a “característica básica da vida”. Nesa liña, nun escrito dirixido o 11 de marzo de 1799 ao rei de España exhibía os seus experimentos galvánicos como un éxito, ao indicar que realizou “algúns descubrimentos sorprendentes sobre o fluído nervioso”.

Por outra banda, entre os contactos con colegas sobre os experimentos, hai dous casos que me xeran dúbidas, os de Christoph Heinrich Pfaff e Johann Wilhelm Ritter. Sobre o primeiro indicou Humboldt que cando estaba a rematar o libro na primeira parte de 1796, “Pfaff publicou a súa obra sobre a electricidade e irritabilidade animal”, sinalando que “ambos chegaramos a ter os mesmos resultados”, pero que decidiu facer de novo todo, reelaborar o seu texto e atrasar a difusión dos resultados. O certo é que o libro de Pfaff, aparecido realmente en 1795, tivo moi boa acollida entre os especialistas pero as posicións del e as de Humboldt non coincidían, de feito Pfaff publicaría unha crítica á obra do prusiano. No caso de Ritter, Alexander non o menciona no libro, malia que realizara experimentos con el en Jena.

Outra peculiaridade do texto reside no enfoque dos experimentos de Humboldt. No comezo do libro presentouse como un científico moderno, que traballaba só en base aos feitos observados e sen prexuízos: “Abstívenme con todo coidado de toda preocupación teórica nos experimentos galvánicos”. Pero despois de numerosas probas deixou a un lado esa prevención e se animou a especular sobre as relacións “que ten con outras forzas da natureza”. Ademais, nun determinado momento implicouse persoalmente nos experimentos, aplicando no seu corpo a corrente galvánica. Unha decisión que probablemente tiña que ver coa influencia exercida sobre el polo círculo de Weimar-Jena, en especial a perspectiva filosófico-científica de Goethe, e pola visión romántica, que demandaba a intervención subxectiva do observador, algo que aplicaría na súa descrición da natureza americana.