Onde vai toda aquela extraordinaria arquitectura internacional? Quén a recuperará? Quizáis moitas e moitos non o vexamos. Quizáis os que pensabamos que eramos unha xeración privilexiada que non coñecería a guerra en carne propia, agora, logo de tantos anos, voltemos ás andadas grazas a matóns que buscan o seu enriquecemento máximo a calquera custe. Imos permitilo?

Qué pensarían Eleanor Roosevelt, Pen-Chun Chang ou Charles Malik, primeiros redactores da Declaración Universal dos Dereitos Humanos en 1947. Qué pensarían hoxe? E os que asinaron a Carta das Nacións Unidas dous anos antes, en 1945, en San Francisco Qué dirían aqueles que redactaron e asinaron aquela declaración fermosa:

"Nosoutros os pobos das Nacións Unidas resoltos a preservar ás xeracións vindeiras do fraxelo da guerra que duas veces durante a nosa vida inflixíu á Humanidade sofrementos indecibles, a reafirmar a fe nos dereitos fundamentais do home, na dignidade e o valor da persoa humana, na igualdade de dereitos de homes e mulleres e das nacións grandes e pequenas, a crear condicións baixo as que poidan manterse a xustiza e o respeto ás obrigacións emanadas dos tratados doutras fontes do dereito internacional, a promover o progreso social e a elevar o nivel de vida dentro dun concepto máis amplo da liberdade, e con tais finalidades a practicar a tolerancia e a convivir en paz como bós viciños, a unir as nosas forzas para o mantemento da paz e a seguridade internacionais, a asegurar, mediante a aceptación de principios e a adopción de métodos, que non se usará a forza armada senon no servizo do interese común, e a empregar un mecanismo internacional para promover o progreso económico e social de todolos pobos...

Polo tanto, os nosos respectivos Gobernos, por medio de representantes reunidos na cidade de San Francisco conveñen na presente Carta das Nacións Unidas, e por este acto establecen unha organización internacional que se denominará as Nacións Unidas"...

Onde vai toda aquela extraordinaria arquitectura internacional? Quén a recuperará? Quizáis moitas e moitos non o vexamos.

Quizáis os que pensabamos que eramos unha xeración privilexiada que non coñecería a guerra en carne propia, agora, logo de tantos anos, voltemos ás andadas grazas a matóns que buscan o seu enriquecemento máximo a calquera custe.

Imos permitilo?