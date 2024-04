Inconformistas? Por suposto

Deille a razón acerca de que si, son unha inconformista. Asumín o plural que el empregara e engadín que si, que somos inconformistas. Que, por fortuna, nesta Galicia onde goberna a dereita, hai moitas persoas conservadoras, mais no mellor sentido da palabra, xa que é ese mesmo conservadurismo o que as leva a valorar a nosa natureza

Expliquei ao meu colega que non nos conformamos porque Altri non é verde. O volume de auga que proxecta consumir xunto co que pretende devolver ao río quente (27º) e empobrecida, suporía unha catástrofe ecolóxica. Sen contar coa plantación masiva de eucaliptos que sabemos que implicaría ou o que contaminará. Tamén, que a eólica ten sentido como fonte de enerxía, pero que a súa implantación está deseñada dun xeito daniño para a natureza e mais a habitabilidade. Que as placas fotovoltaicas non poden ser colocadas cubrindo a totalidade do solo, pois non deixan medrar a herba. Que calquera enerxía renovable deixa de ser verde cando se escala ata o infinito porque todo, en demasía, estraga.

Logo, deille a razón acerca de que si, son unha inconformista. Asumín o plural que el empregara e engadín que si, que somos inconformistas. Que, por fortuna, nesta Galicia onde goberna a dereita, hai moitas persoas conservadoras, mais no mellor sentido da palabra, xa que é ese mesmo conservadurismo o que as leva a valorar a nosa natureza. E tamén habitamos aquí e temos voz e voto outras moitas persoas con pensamento crítico, que somos quen de non poñer a estrambótica promesa de dous mil quiñentos empregos e “cartiños” por diante dos nosos ríos e bosques.

Só agardo que en Bruxelas non se conformen coa boa redacción do proxecto de Altri. Que pescuden a realidade dese proxecto estarrecedor e non o doten, cos nosos cartos, dos fondos precisos. Esta é a oportunidade perfecta para saber se contamos cunha Europa verdadeiramente implicada ante o reto do cambio climático ou se nos goberna unha estratexia descomunal de ecoimpostura. Veremos en que queda. E veremos, por suposto, se nos conformamos co resultado.