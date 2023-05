Índice de Renovación de Candidaturas. Eleccións locais Ribadeo 2023

Unha vez publicadas as candidaturas ás eleccións locais de xeito oficial no BOP, paso a facer un pequeno estudo sobre a renovación de candidatos nas listas que fai cada partido.

O 'Índice de Renovación de Candidaturas', IRC, faise cun cálculo doado: puntúase cada posto dende o 18 (cabeza de lista) a 1 (último posto non suplente), collendo 0 se o nome non parece na lista da candidatura (ou aparece como suplente). Compáranse a candidatura actual -neste caso, para as eleccións de 2023- e a anterior -neste caso, a candidatura para as eleccións de 2019-, e para cada candidato e candidata que apareza -nunha ou nas dúas-, anótase a diferencia de posto entre unha e outra, dividindo ó final a suma pola máxima diferencia posible (a que resultaría se non renovara ningunha persoa na candidatura, téndose presentado nas dúas convocatorias). Iso dá un número entre 0, que indicaría que as candidaturas son idénticas, e 1, que daría conta de que a candidatura é totalmente nova. O 0,5 pode corresponder tamén a unha candidatura que non se presentara na anterior convocatoria, pero si nesta. Se aplicamos o dito ás candidaturas presentadas ás eleccións locais deste 2023 en Ribadeo, e tendo en conta para a súa ordenación a orde de aparición no BOP, obtemos uns resultados que indican os IRC seguintes:

PP - 0,51

BNG - 0,51

PSdeG-PSOE - 0,74

PG - 0,5