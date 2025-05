Inmigración e sindicatos. Dereitos universais ou derrota colectiva

Se se regulariza, a inmigración pode funcionar como un verdadeiro factor de redistribución da riqueza… E precisamente por iso non se regulariza. A ausencia total de mecanismos regulados de entrada non é un erro do sistema, senón unha engrenaxe esencial para a acumulación de riqueza das elites e para o noso empobrecemento

Se se regulariza, a inmigración pode funcionar como un verdadeiro factor de redistribución da riqueza… E precisamente por iso non se regulariza. A ausencia total de mecanismos regulados de entrada non é un erro do sistema, senón unha engrenaxe esencial para a acumulación de riqueza das elites e para o noso empobrecemento. No fondo, os migrantes non son máis que a cara máis visible dun sistema que necesita desesperadamente a nosa forza de traballo, pero non asume a nosa humanidade

A derrota do sindicalismo no tema migratorio non pode producirse por incomparecencia. É perfectamente evitable e reversible. Só esixiría a audacia de apostar pola creación de procedementos legais que neste momento non existen para entrar, residir e traballar no noso país con garantías laborais e igualdade de dereitos.