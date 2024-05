Intereses galegos e Parlamento Europeo

Acadar un novo mandato de Miranda como eurodeputada sen dúbida vai alén dos intereses do soberanismo galego para se converter nun bo investimento para o conxunto da sociedade galega e para a defensa dos intereses xerais de Galicia

Porén, o PE foi gañando capacidade de axenda e poder de codecisión nos últimos anos. Xa que logo, a elección do vindeiro 9-X ofrécenos unha moi interesante xanela de oportunidade para que os intereses galegos estean representados aqueladamente no PE. Porque Galicia é un país de 2,7 millóns de habitantes sen Estado de noso, cando sete EM da EU contan con menos poboación ca nós (Eslovenia, Lituania, Letonia,. Estonia, Chipre, Malta e Luxemburgo), elixen Comisarios na Comisión Europea e partillan directamente no Consello Europeo.. Mais sucede que o PE codecide as grandes políticas que determinan o marco onde se desenvolven os nosos sectores primarios, o complexo mar-industria, a produción e distribución da enerxía, a política xeral de investigación e desenvolvemento ou a regulación da produción industrial e da competencia. E para Galicia son fulcrais actividades económicas como a pesca, o marisqueo e acuicultura, a conserva de produtos do mar ou a construción naval que para o conxunto do Estado español e a EU son prescíndíbeis. Ao tempo Galicia precisa dunha reorientación da política agraria común (PAC) que prime a calidade dos produtos e o coidado do rural no canto de primar a propiedade latifundista e o abandono das explotacións.

Ao longo dos quince anos nos que desenvolveu os seus mandatos, quer como eurodeputada, quer como responsábel da oficina do BNG no PE, Ana Miranda dou fe da existencia de Galicia como país e da singularidade dos nosos intereses. Acadar un novo mandato de Miranda como eurodeputada sen dúbida vai alén dos intereses do soberanismo galego para se converter nun bo investimento para o conxunto da sociedade galega e para a defensa dos intereses xerais de Galicia.