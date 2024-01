Em 1986 Galiza registava o primeiro saldo negativo entre nascimentos e falecimentos e começava o declive demográfico acelerado do país

Em 1986 Galiza registava o primeiro saldo negativo entre nascimentos e falecimentos e começava o declive demográfico acelerado do país. Em 1987 observou-se ainda um resultado anómalo que parecia contradizer esta tendência, 25.824 nascimentos frente a 25.480 falecimentos com um saldo vegetativo positivo de 344. O lento progresso dos nascimentos e a aceleraçom dos falecimentos debuxam em adiante o rápido abatimento do saldo vegetativo com algumha pausa circunstancial. A base demográfica de Galiza esmorece como podemos visualizar no diagrama de cabeceira procedente do IGE1.

É pertinente enquadrar o processo de deterioro demográfico observado em perspectiva histórica para completar o cenário observado, 1975-2022.

O informe da Fundaçom BBVA2 La población en España: 1900-2009 oferece-nos o quadro interpretativo da nossa evoluçom demográfica em perspectiva secular. Nele podemos verificar que a populaçom espanhola experimentou umha profunda transformaçom durante esse século comprido desde os 18,8 milhons de habitantes registados em 1900 aos 46,7 em 2009 com um crescimento polarizado entorno aos pólos de concentraçom urbana destacados em azul no mapa adjunto. No século longo 1900-2009 os municípios de mais de 50.000 habitantes passam de 18 em 1900 até os 145 registados em 2009 mentres a percentagem de habitantes concentrados nos mesmos aumentava de 13,73% a princípios de século a 52,47% em 2009. Espanha trocava entretanto o seu ruralismo congénito pola plena urbanidade.

Na actualidade, segundo se nos informa, Espanha acaba de superar a cifra de 48 milhons de habitantes, incluídos os 6 milhons de imigrantes residentes com Marrocos como primeiro país de procedência, perto de 900.000 magrebinos. Traço este especialmente visível em Catalunha, Canárias e Andaluzia.

Voltando ao mapa, à parte da comentada concentraçom demográfica em torno a Madrid, Barcelona, o País Basco e Valenciano e as províncias de Sevilha e Málaga, junto com os arquipélagos Canário e Balear, interessa-nos destacar a situaçom da Galiza em solitária retaguarda e, o que é pior, encabeçando o deprimente ronsel de províncias em processo de despovoamento que se estende desde Lugo, Ourense e Zamora até o mar mediterráneo sem esquecermos Teruel que proclama desde o norte o seu direito a existir.