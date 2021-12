Iolanda Díaz, tres vectores

Díaz consolida a figura de líder cun patrimonio individual cada día máis abondoso, sen débedas nin obrigas partidarias, en fulgurante emerxencia

Cando Evita visitou o Papa vestiuse de negro, co traxe máis fermoso que se conserva dela, segundo a curadora xeral do Museo Evita, que considera á súa líder plena consciencia da súa imaxe, construíndoa con cada detalle.

No caso de Iolanda habería que saber canto hai de Xosé Manuel Beiras no despregue ornamental e canto carisma calcula que usufrutuaba o vello nacionalista co liño e a la. Ser é evidente que funciona, que lles funciona, lonxe arestora de mesianismos peronistas, desde unha consciencia diferente.

En calquera caso Díaz consolida a figura de líder cun patrimonio individual cada día máis abondoso, sen débedas nin obrigas partidarias, en fulgurante emerxencia.

Iván Redondo, antigo asesor de Pedro Sánchez, atribúelle a Díaz unha simpatía social e unha intención de voto superior á do seu antigo cliente. Tamén en Galicia, por certo, para asombro de calquera, tendo en conta por unha banda a solvencia do comentarista e pola outra a desfeita absoluta, sen matices, da tendencia mareante. Nunhas eleccións xerais gañaríalle ao PSOE en Galicia, di o gurú. O regalo do exemplar de Follas Novas ao Papa emite mensaxes para as mulleres e para Galicia, onde a antedita desfeita organizativa é un antecedente desolador para calquera empresa que se queira iniciar.

Non só en Galicia. Necesita tamén cadrar as outras taifas, Comúns, Podemos, Esquerda Unida, PCE, Más País, os partidos valencianos e as tendencias andaluzas con nomes de fandangos de Huelva. Un cachondeo difícil de harmonizar. Se o lograse merecería ser máis venerada que Santa Evita.

Pero, para alén dos coñecidos apoios e desapoios, cales son os alicerces nos que se pode sustentar tal proxecto? Até o momento parece que van asomando tres.

Primeiro. Rodearse de líderes femininas e elaborar un discurso que nese campo vaia moito máis alá do feminista estandarizado. Reportaríalle á plataforma apoios amplísimos, diversos e difíciles de cuestionar.

Segundo. O grande valor co que conta Díaz é CCOO. A activación política do sindicato, dos seus cadros, do enorme caudal de experiencias persoais e colectivas (a activación do seu clixé orgánico, das partes que o acepten, non do organismo oficial, por suposto) convertería tal colectivo no principal capital político da dirixente e talvez na máis sólida garantía do conglomerado. Coa excepción das Comisións Obreiras de Cataluña, cuxa nomenclatura é maioritariamente independentista e non respondería, en consecuencia, a unha chamada para tal xeira.

Terceiro. O cristián. Volvemos ao encontro co Papa. Acerta Díaz cando afirma que nun país con tal proporción de cristiáns non se pode facer política sen contar con esa realidade e esa riqueza social. O Partido Comunista de España traballou historicamente, durante a resistencia á Ditadura e despois, cunha infinidade de militantes crentes, e con outros que sen selo se aproximaban a ese partido, o principal da loita antifranquista. Ademais dos cregos e outros católicos que traballando dentro ou non, coordinaron o traballo nunha alianza de facto que nunca tivo especiais traumas nin altibaixos.

Francisco non ten partido, nin espazo político organizado, nin moitas pancas en Europa para estender a teoloxía dos pobres que desde hai lustros o compromete. Ten sentido que queira coñecer e observe este novo ensaio

Ademais da inmensa base, comprometida cos débiles e coa democracia, durante o franquismo e agora, cunha dimensión e unha calidade en xeral pouco e mal detectada pola esquerda laica. Pódese pensar no compromiso de Cáritas, doutros cos inmigrantes, de moitos outros en postos sociais do máis diverso, historicamente e agora. Teño a impresión de que a segunda forza antifranquista en influencia e en número despois da comunista, aínda que sen organización referencial concreta, considerada de xeito informal por tanto, era a dos católicos.

A convivencia dos cristiáns foi máis que aceptábel co mundo que hoxe pode representar CCOO. Por iso é un acerto buscar de novo esa intelixencia. É ademais unha experiencia que non se limita a experiencia autóctona, senón que intentou outros ensaios importantísimos, como o do Compromiso Histórico, entre o PCI de Enrico Berlinguer e a Democracia Cristiá de Aldo Moro, asasinado por buscar tal acordo. Pero iso sáese das marxes deste artigo.

En calquera caso, Francisco non ten partido, nin espazo político organizado, nin moitas pancas en Europa para estender a teoloxía dos pobres que desde hai lustros o compromete. Ten sentido que queira coñecer e observe este novo ensaio.