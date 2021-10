Irei a Ribadeo o 28 de xullo do 2024

Non teño dúbida de que o 28 de xullo do 2024 será o comezo dunha serie de actividades culturais que encherán Ribadeo cos versos dun poeta do xénero gauchesco ou nativista que é un creador literario de moito recoñecemento nas dúas beiras do Río da Prata

Creo necesario suliñar que no seo do Patronato da Cultura Galega sempre houbo moita admiración pola creación literaria dun emigrante que estaba fondamente preocupado polo esquecemento dos usos e tradicións xa que “costumbres originales y sencillas van despareciendo para dar lugar a refinamientos corruptores llamados a transformar el carácter y el espíritu” [El Tala Cómico, 1985]. Lembro que foi Zubillaga quen me recomendou a lectura de “El Cantor del Tala” de Juan Carlos Sabat Pebet e comentoume que o autor publicaba a partida de bautismo que pechaba a discusión sobre o lugar de nacemento. Outros compañeiros que empurraban con entusiasmo para que se recuperase a súa casa no Tala (pequena vila do Departamento de Canelones) como biblioteca pública eran Fernando Pereira, Yolanda Díaz e Roxelio Martínez.

Hai uns días que recibín de parte do amigo Monterroso Devesa a súa tradución ao galego do famoso poema ¡Hopa...Hopa...Hopa! [foi gravado por Carlos Gardel en 1927 con música de Roberto Fugazot] feita especialmente para o Centro Cultural Gallego-Uruguayo de Tala. Quero que se coñeza para ir abrindo o camiño que nos levará ata Ribadeo en xullo do 2024. É certo que hai tempo pero para unha axeitada celebración débese de comprometer a participación do concello, Xunta de Galicia, Deputación de Lugo e Consulado do Uruguai. Non teño dúbida de que o 28 de xullo do 2024 será o comezo dunha serie de actividades culturais que encherán Ribadeo cos versos dun poeta do xénero gauchesco ou nativista que é un creador literario de moito recoñecemento nas dúas beiras do Río da Prata.