Irresponsabilidade... E esperanza!

Se de verdade quixesen quitar burrocracia, que a Consellaría de Sanidade fale coas diferentes consellarías e deixen de pedir aos profesionais certificacións que só quitan tempo ás consultas de AP. E de paso, que quiten a responsabilidade das medidas, da presión aos profesionais, para non botar a xente enriba deles.

No día a día da pandemia, ao señor Feijóo preocúpalle que a “actuación dos servizos sanitarios non se vexa desbordada”. Non lle importan nin os infectados, nin os ingresados en UCI, nin os das Residencias de Maiores, nin os mortos. Só lle preocupa que o sistema non falle, sexan cantos sexan os afectados. Pero para iso ten que investir en sanidade. Compararse con outras comunidades autónomas é patético: “Como estamos mellor, o tema é menor”. E non é así: os morts non previsibles aumentan e as medidas non chegan. Feijoo é o voceiro do seuComité Clínico… E nunca sabremos o que pensa o Comité Clínico, só sabemos o que nos conta el!

Pero non todo son malas noticias: as conclusións do Consello Técnico de Atención Primaria de Galicia dan solución aos problemas. Falta que Feijóo as cumpra. E a esperanza está nas vacinas, que parece que van polo bo camiño a pesar das decisións políticas irresponsables. Esperémolo!