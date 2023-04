Iván, Arzúa, TEC, consentimento informado, electroshock, a nai e o pai de Iván

O electrochoque (violencia electro-convulsiva) pon as persoas en coma, inconscientes. O "tratamento" consiste en danar. A electricidade aplícase co fin de danar parcialmente a mesma parte do cerebro que a lobectomía—os lóbulos frontais—as persoas viran máis submisas

«O electrochoque (violencia electro-convulsiva) pon as persoas en coma, inconscientes. O "tratamento" consiste en danar. A electricidade aplícase co fin de danar parcialmente a mesma parte do cerebro que a lobectomía—os lóbulos frontais—as persoas viran máis submisas. A euforia inicial indica dano cerebral; o doutor escribe na historia da paciente (case 3 mulleres por cada home reciben no primeiro mundo electrochoque baixo coacción, forza ou engano, a igual diagnóstico) que o seu estado de ánimo mellorou—en EEUU escriben na historia 'mood improved' e logo 'stopped complaining'—esa euforia inicial vira apatía que é a consecuencia máis importante da aplicación de electrochoque xunto coa perda de memoria de forma permanente e problemas de orientación (ir dun lugar da casa a outro, dun lugar na rúa a outro). O electrochoque foi desenvolvido en 1938 na busca de formas máis limpas e menos traballosas de realiza-la lobectomía. De feito a forma máis habitual de electrochoque consiste en colocar dous eléctrodos, un en cada lóbulo frontal. O uso de anestesia (que é vendido como unha mellora e xa se facía a inicios da década dos 60) forza ós psiquiatras a aplicar descargas maiores (maior voltaxe e durante máis segundos) co fin de induci-la convulsión buscada que ten lugar sempre en cada sesión (está no nome do procedemento) pois a medicación (anestesia) eleva o limiar de convulsión. Non só non é menos cruel na actualidade senón que está a virar—aquí, en EEUU, ou no Canadá—un procedemento máis violento e daniño. O dano físico no cerebro é maior. Nos inicios da década dos 90 aprobouse en Texas una lei que esixía que se informase ás autoridades designadas competentes de toda morte que tivese lugar no prazo de dúas semanas trala aplicación de ECT. Entre xuño de 1993 e agosto de 1994 morreron 8 persoas nun total de 1,700 persoas sometidas a dito procedemento.