A atribulada história do país tem muito de enigmático para nós. A voz autorizada de Wolfgang Streeck, director emérito do Instituto Max Planck, previne-nos da complexidade da situaçom1 sem por isso tentar escamotear a distáncia radical entre agressor e agredido que alguns mistagogos sectários pretendem validar. Como quer que seja, a verdade incómoda da existência de grupos inequivocamente nazis integrados no exército ucraniano vai-se tornando manifesta; é o caso da temível organizaçom paramilitar Batalhom de Azov, fundada em 2014 e com sede em Mariúpol onde se livra agora um sanguinário confronto com as forças russas. Este facto relativiza a impoluta imagem democrática do governo de Zelenski mas nom cancela o abismo moral que separa o agredido do agressor nem absolve o ominoso projecto pan-eslavista instigado polo Kremlin das escuras aderências estalinistas em que se inspira.

E porém, como esquecer as dolorosas cicatrizes infligidas à consciência patriótica russa polo colapso do império soviético e a nostalgia da grandeza perdida, de quando Rússia era grande e respeitada? Trás do desmoronamento do Muro de Berlim, o expansionismo da OTAN capitaneado polo imperialismo ianque desatou umha autêntica invasom do espaço político russo vivenciada como humilhante imposiçom do vencedor polo povo russo.

Em 1999 ingressavam na OTAN Polónia, Hungria e a Chéquia, em 2004 seguírom-lhes a Roménia, Bulgária, Eslováquia, Eslovénia, Estónia, Letónia e Lituánia. Em 2009 somárom-se-lhes Albánia e a Croácia e agora mesmo guardam fila de espera Geórgia, Bósnia e Macedónia. Um ameaçante cinto de hostilidade apontando ao coraçom de Rússia. Os países acolhidos ao recinto protector da OTAN durante o quinquénio 1999-2004 som membros de pleno direito já da UE, A Croácia incluída. Para obscurecer mais o panorama Suécia e Finlándia sopesam solicitar o ingresso na OTAN. Umha ominosa ressurreiçom da aliança militar que articulou a Guerra Fria quando estava agonizante. Gorbachev chegara a propor umha estrutura pan-europeia de seguridade que incluía o ingresso da propria Rússia na OTAN2. A sobrançaria hegemónica norte-americana estragou a oportunidade. Mália a clamorosa ausência de Europa após da Segunda Guerra Mundial!

O ressentimento histórico acumulado sob as ruínas da URSS, hoje Federaçom Russa, derivou em involuçom autoritária e esmagamento de toda a dissidência interna com notável cumplicidade social. Como explicar senom a cruel indiferença da sua opiniom pública perante a assanhada invasom de um país inerme e congénere que a ninguém ameaçava?

A grandiloquência imperial exibida por Putin denota um sentimento de angústia ante o isolamento internacional que a guerra actual poderia tornar definitivo. O majestoso pavoneio do líder supremo através dos imponentes salons do Kremlin, a grandiloquente gestualidade da guarda de corps, as descomunais portas douradas que se abrem ao vigoroso passo do solitário czar indiscutido, a interminável longitude da mesa de recepçom que pretende diminui o interlocutor e enaltecer o anfitriom. Make Rússia great again!, o argumento é-nos conhecido.