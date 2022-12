Ler con todas as partes do corpo

O periplo que Luz expón en O encaixe de Bruxelas é, así, un ser biface: a medida que a autora se despraza polo terreo, experimenta cambios dentro de si, feito que apreciamos a través das continuas reflexións, autoconciencia e perspectiva crítica do que acontece, movéndose do individual ao universal

A puntilla resultante trenza así, a resiliencia do Bildungsroman coa tenrura do epistolar amosando unha admirable memoria, digna do Adriano de Youcenar. Desde o afecto dunha carta á nai desprega Darriba a aprendizaxe das “fortunas e adversidades” da súa vida como se da de Holden Caulfield ou Lázaro de Tormes se tratara. En especial conecta con este último na actitude de sobrepoñerse á vida e na de criticar os abusos das clases dominantes. Da experiencia, como os protagonistas citados, sae a autora sempre transformada.

Isto último enlaza coa modalidade tamén presente da literatura de viaxes, xénero que nos remite de novo aos clásicos e ao contemporáneo. Sen ir máis lonxe, a propia Chantall Maillard, precisamente no seu libro Bélxica expresa que toda viaxe exterior implica necesariamente unha viaxe interior: “Ítaca, cualquier Ítaca, es un lugar interior” (...) “no es un lugar geográfico, ni tampoco metafísico, sino un estado”. O periplo que Luz expón en O encaixe de Bruxelas é, así, un ser biface: a medida que a autora se despraza polo terreo, experimenta cambios dentro de si, feito que apreciamos a través das continuas reflexións, autoconciencia e perspectiva crítica do que acontece, movéndose do individual ao universal.