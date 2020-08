Os libros, tal e como os coñecemos, de papel, están chamados a desaparecer. O dixital está acaparando o mercado e moita xente está lendo dese modo. Iso está en proceso.

Aínda se venden moitos libros, máis que nada libros para a infancia, algúns con excelentes debuxos e moita prestancia. Libros preciosos e caros. Hai xente maior que non le, porén quere que lean as súas criaturas. Isto que quere dicir? Que consideran importante a lectura, e por iso queren inculcarlla aos seus, e cómpranlles libros. Pero os proxenitores pouco len. Non todos. Evidentemente hai moitas persoas, principalmente mulleres, que teñen hábito de lectura.

A influencia agora vai en sentido contrario. Chegan as netas con libros a casa e os avós len. Acostuman ser libros que lles propoñen os profesores como lectura. O outro día unha señora que descansaba nun banco público, á sombra, interpeloume: “Non é vostede a autora dese libro que fala de Vigo, de antes da guerra e … Díxenlle, Amor de tango. Ese! Dixo. Eu lino, e sabía cousas...

A maioría de libros que se venden na actualidade, xa dixen, son para a infancia. Tanto é así que moitas e moitos escritores se están pasando a ese xénero, que noutros tempos era considerado de menor rango. E, sen embargo, non é fácil introducirse na mentalidade das criaturas, segundo a idade, captar a atención infantil, a curiosidade para que sigan lendo, e, sobre todo, competir cos contos tradicionais.

Sempre se relataron contos e historias, en todas partes. En tempos foron de tradición oral e despois comezaron a escribirse e a publicarse. Parece que os contos de tradición oral para infancia tiñan un fin didáctico ou un modelo de conduta, como a Carrapuchiña vermella que alertaba ás nenas do perigo de iren soas polo bosque. Son universais con varias versións. En cada lugar engádense os aditamentos propios dos costumes, as crenzas, as tradicións, os medos, a flora, a fauna… Os personaxes acostuman ser adolescentes, e os animais teñen certos valores. A raposa representa a cobiza e o disimulo. Así sucede na fábula de A raposa e as uvas. Quere comer as uvas pero non lle chega ao cacho. Para non recoñecelo, di que están verdes …

A conservación dos contos populares en diferentes países debémosllo a persoas que recorreron pobos, aldeas, lugares para escoitar contos narrados pola xente e despois escribilos e dalos a coñecer. Así fixo Charles Perrault en Francia e nos deixou a Pulgarcito, Barba azul, Carrapuchiña vermella, o Gato con botas… En Alemaña foron os irmáns Jacob e Wilhem Grimm, filólogos, que nos transmitiron Hansel e Gretel, o Príncipe ra, e moito máis do folclore popular. Na primeira versión, respectando a versión oral, eran moi violentos e crueis. Advertidos, moderaron as historias no futuro.

Houbo compiladores en todo o mundo. En Arxentina foi unha muller, Berta Vidal, a que fixo as viaxes e o labor.

Nos meus tempos, os libros viñan editados co nome dos compiladores na portada. Agora separan cada conto, póñenlle debuxos e fano atractivo.

Son lectores diferentes dependendo da idade. De pequenos teñen gusto pola reiteración, e, cando aínda non len, piden que lles lean un conto, unha e outra vez. Poden chegar a aprendelo de memoria, a corrixir á lectora se salta algunha pasaxe, ou a asombrar á xente collendo o conto e léndoo enteiriño cando aínda non saben ler. A memoria suple o coñecemento. Xa na infancia teñen unha ampla biblioteca.

Mesmo se moitas nenas queren ser princesas e a moda lles favorece o gusto, hai criaturas que xa len contos con outros asuntos. Ledicia Costas, unha gran escritora galega de temática infantil, non escatima asuntos, mesmo se son considerados procaces ou mesmo escatolóxicos. A morte móvese polos seus relatos sen alarmar as criaturas actuais, tanto porque non son tan inocentes como antes, como, e sobre todo, porque a autora sabe narrar, presentar os motivos adecuadamente e ter sentido do humor.

Alédanos esta moda da lectura infantil e dá para pensar e desexar que non perdan o hábito e continúen lendo de maiores. Non se pode asegurar porque serán moitas as ofertas que as novas tecnoloxías lles van ofrecer. Con darlle a un botón, simplemente, póñenlle diante dos ollos historias variadas, ben enfiadas, ou textos que respondan ás súas curiosidades ou aspiracións.

Pero nada suplirá o que significa a lectura, o que se gaña lendo un libro. Unha frase propia di: Leme, toma a miña conciencia e déixame a túa. Indica a relación íntima e profunda que se estabelece entre a escritora, neste caso, e os lectores. Así é. A relación a través dun libro é moi íntima. Nos libros aparecen temas dos que ninguén fala, e, en ocasión a lectora/or, encontra neles pensamentos ou comportamentos que ignoraba que tivesen outras persoas, e que, tal vez, o asustasen ou torturasen. Nos libros está a vida.