Luces e sombras no mercado laboral galego

Sombras

As luces cortas positivas non nos deben facer perder de vista numerosas e importantes sombras

As luces cortas positivas non nos deben facer perder de vista numerosas e importantes sombras.

En primeiro lugar que en Galicia séguese creando pouco emprego como pon en evidencia o moi baixo índice de ocupación (53,2%) que confirma como os/as galegos/as teñen moitas mais dificultades para atopar un emprego (59% de media en España). Dificultade que afecta fortemente a toda a poboación moza o que se reflicte no seu elevado nivel de desemprego (29,5% fronte ao 9,2% xeral) que é maior nas mulleres (36,4% de desemprego, 23,8% entre os homes).

Unha das razóns do anterior deriva do escaso peso que ten o emprego público (202.000 asalariados: 17,7%). Outra as grandes dificultades que teñen as mulleres para incorporarse ao mundo laboral (49,6% de taxa de ocupación: 7,6 puntos menos que os homes). Ámbolos dous factores están relacionados coas políticas de axuste fiscal aplicadas polo goberno galego de quenda (PPdeG), que afectan moi especialmente as funcións de benestar que crean moito emprego feminino. Tese que se confirma co dato de que a temporalidade na Administración Pública galega é moi elevada: 31,2%.

Non menos responsabilidade ten é a facilidade que seguen tendo os empresarios para despedir traballadores/as (entre 18.500 e 22.000 anuais) especialmente si son mulleres como pon en evidencia que a taxa de paro feminina (10,56%) non so sexa superior a masculina (8,24%) senón que se reduce de forma moito mais lenta (-0,93%, fronte ao -1,57% nos homes). Esta facilidade para despedir traballadores leva a que os empresarios fronte, por caso, a unha caída da demanda opten antes por despedir traballadores/as que por outra saída menos traumática como pode ser a redución da xornada laboral, a reestruturación empresarial, cambios na estratexia comercial...

En relación aos salarios compre sinalar que a pesares da importante suba habida neste último ano, o salario bruto medio mensual galego mantense por baixo da media española (95/97%) o que axuda a que o peso das rendas do traballo na renda global segue sendo moi baixo: mais de 10 puntos inferior a media española. Asemade o salario medio das mulleres segue claramente por debaixo do dos homes (coase 20 puntos menos: -18,7%). Con toda seguridade que estas diferencias teñen unha relación directa tanto co xa citado baixo nivel de emprego público como co desigual impacto da negociación colectiva: o número de traballadores galegos acollidos a un convenio (17,6 por cada 100) e menor que a media en España (23,8 por cada 100).

Finalmente subliñar que nestas particularidades do mercado laboral inflúe, sen xénero de dúbidas, a negativa posición do goberno galego tanto fronte ao diálogo social como ao estado de benestar e as prestacións públicas. Algo que agora en plena campaña electoral debera ser obxecto de debate así como as reformas laborais aínda pendentes e que, en grande parte, son responsabilidade do goberno español (despidos, negociación colectiva, corresponsabilidade e conciliación, participación dos/as traballadores na empresa, xornada laboral....)