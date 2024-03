A identificaçom iconográfica com as imagens da Virgem Dolorosa é imediata: a dor inconsolável da nai despojada do fruto das suas entranhas por um fado incompreensível

A pungente potência da imagem, a forma que a mulher tem de tentar apropriar-se do corpo definitivamente perdido, a maneira de agarrá-lo num último esforço por devolvê-lo á vida, evoca em nós a comovedora escultura da nai sumida em dor com o seu filho morto em braços de Käte Kolwich3. A mesma dor desconsolada em ambas as mulheres, o mesmo impulso a pugnar por guardar o corpo no seu seio, nas entranhas talvez, para tentar preservá-lo da terra e a corrupçom. O filho mais novo de Käte Kolwich, Peter, perdido em combate em Flandres na Primeira Guerra Mundial latia com força na consciência dolorida da escultora, como o da bem-amada sobrinha de cinco anos, Saly, nos braços protectores de Inas Abu Maamar, envolveita de pés a cabeça com umha túnica azul-escuro que evoca em nós o manto da Virgem das Dores.