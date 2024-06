Maior peso da ultradereita nas institucións da UE

As novidades principais dos resultados estatais do pasado día 9 foron dúas. Unha: a constatación de que o espazo situado á esquerda do PSOE (o que, hai 4 anos, conformaba Unidas Podemos) presenta síntomas evidentes de división e de prácticas autodestrutivas que poden erosionar seriamente as posibilidades dunha futura reedición da actual maioría parlamentar no Congreso. Outra: a aparición, no territorio da ultradereita, dunha nova sigla (SAF) que é algo así como a versión celtibérica dalgunhas das esencias mais destacadas do "modus operandi" trumpista. Veremos se este fenómeno ten continuidade nas vindeiras eleccións xerais e afecta ao reparto dos escanos nas circunscricións provinciais.

No escenario galego, certificouse a prolongada persistencia do chamado voto dual: aquelas persoas que votan ao BNG nos comicios ao Parlamento do Hórreo -e tamén nos que se desenvolven no eido municipal- e que mudan o seu apoio cando se trata de elixir representantes en Madrid ou en Bruxelas. O pouco tempo transcorrido dende a cita do 18 de Febreiro (cando as candidaturas nacionalistas encabezadas por Ana Pontón acadaron o mellor resultado da historia en número de escanos e porcentaxe de votos) representaba un bo test para medir a consistencia dese comportamento electoral. A conclusión está servida: a pesar dun contexto teoricamente moi favorábel, o BNG non foi quen de superar o teito acadado no ano 1999 (335.000 votos, o 22% do total galego) cando Camilo Nogueira encabezou unha candidatura en solitario, sen alianzas con forzas vascas e catalás. En calquera caso, a continuidade da presenza de Ana Miranda na institución parlamentaria é un sinal inequívoco da fortaleza da organización nacionalista.

O PSdG recuperou unha segunda posición no ranking que non asegura a resolución dos importantes problemas que afectan ao partido presidido por Besteiro. E, no caso do PPdG, a confirmación da súa acreditada fortaleza nas urnas presenta un contrapunto relevante: nas dúas últimas citas electorais -nas galegas e nas europeas- o partido de Rueda foi desprazado, no concello de Vigo, primeiro polo BNG e e despois polo PSdG. Na cidade mais poboada da Galiza, o PP ten un grande "burato negro".