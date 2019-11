Máis ou menos país

Que nin dicir ten que Errejón ten as miñas simpatías desde fai tempo. Errejón representa outra forma de facer política, a de ampliar a base electoral do que se chamou esquerda, a necesidade de ir máis aló e seducir a quen non teñen os referentes dunha vella esquerda ancorada nunhas idealizacións que xa non existen. Hai moitas persoas e non só a novas xeracións que non cargan cos seus símbolos e referentes, necesitamos esta nova forma de construír política. A actitude cara ás maiorías sociais e o problema da transversalidade foi entendida por Errejón e por moitos de nós que desde moi pronto entendemos que Podemos tanto a nivel interno como a súa proxección externa desviábase dese obxectivo.

A que retos se enfronta MP e como será valorado

As novas eleccións e asi dino todas a enquisas publicadas e sobre todo as declaracións do PSOE e de Sánchez ata agora, é que o escenario dun Goberno de Coalición sexa factible e nada nos fai crer, en que cambien as cousas . Non é probable que Sánchez cambie de parecer Non vai haber Goberno de Coalición . O Bipartidismo estase peiteando entre bambalinas, A abstención parece que aumenta en relación ao 28 A ,pero non tanto como se prevía ,pero en calquera caso parece que pode ser importante A distancia entre o Bloque de Esquerda ou progresista e as tres dereitas estréitase . VOX sobe e a súa presenza se normaliza e o seu discurso vai máis aló do rancio españolismo para facer propostas no económico de corte ultraliberal, é un programa económico aterrador. UP (unidas podemos ) parece instalado en seguir crendo que haberá nova negociación para un Goberno de Coalición, en borrón e conta nova, din. E non a haberá coalición de Goberno e ben faría en cambiar a súa mensaxe e a súa actitude. Debería dar unha imaxe de mais próxima ao dialogo e ao acordo. O que sexa antes de que se instaure a idea de que “para reeditar un bloqueo” que sentido ten votarlles. UP perde votos á abstención. UP e en particular Igrexas equivocáronse na negociación. Pero seria inxusto repartir culpas ao 50% A responsabilidade última era de PSOE, de Sánchez que era quen sustentaba o mandato constitucional de formar Goberno

Más País

As forzas do bloque progresista, nun exercicio de irresponsabilidade, foron incapaces de alcanzar un acordo Pero MP non vai ser determinante para cambiar isto polo seu peso político , esta é a cuestión. MP precisamente declara que nace para desbloquear esta situación e trasladar un novo talante negociador e ser antídoto á abstención que se sustenta no hartazgo que invade a boa parte da cidadanía, que vai interiorizando día a día que as posibilidades de conseguir o Goberno progresista polo que votaron o 28A vanse evaporando Todas estas situacións son percibidas por boa parte do electorado: hartazgo e desilusión

UP e Podemos fracasaron na idea de ser unha forza renovadora na forma de facer política, fai falta outra cousa e Errejón personaliza a procura dunha maior eficacia na atracción de novas franxas do electorado , a facer útil as iniciativas políticas fuxindo da palabrería radical que impide crear mensaxes e políticas socialmente útiles mais acordes á pluralidade actual.

Pero Mas País en todas as enquisas, non chega ao 5% a media lles sitúa sobre un 3% non lle dan mais de 4 parlamentarios, aínda que manexen enquisas internas de 15 ou 16 parlamentarios, custa moito pensar que a esta alturas non se reflectise ese dato nas enquisas mais recentes por difícil que sexa descubrir o voto das novas formacións políticas. Más País non é Más Madrid nin Compromís no País Valenciano. Non é posible construír algo coherente e adoitado nunha semana

1º Errejón a semana antes de anunciar Mas País a súa presentación ás eleccións, negaba por activa e por pasiva o seu salto á Política Nacional 2º Non acudiu á Asemblea de Más Madrid “para non influír” E si si o resultado fose non presentarse ás eleccións e se Iñigo Errejón xa cambiara de opinión e postulase presentarse a elas , porqué non foi a defendelo ? . 3º Non está claro que significa Mas País. É unha plataforma electoral ? Ou se esta construíndo un partido ? Si é así , parece que se están cometendo os algúns problemas .

En resumo. moita présa e pouca reflexión MP non chega ao 5% É necesaria a súa presenza no Parlamento ? é conveniente manter todas candidaturas ? Si á primeira pregunta e Non á segunda Participan todas, as 18 Provincias onde se presenta Más País do mesmo bagaxe político que dispón Más Madrid ou Compromís ? Non parece que nunha semana labrásese tal unidade de principios Forzouse moito a máquina compoñendo as candidaturas, sen sentido e sen xustificación política e sobre todo ética. E doutra banda sabendo como se comporta a Lei de Hont e os votos que non consigan concretarse en deputados irán á papeleira ou para o PP. Este é o caso do sétimo escano en Pontevedra e do oitavo en Coruña.

PREGUNTAS A Mas País

Hai diferentes preguntas que deberían facerse os dirixentes de Mas País . Como vai ser valorada a súa presenza en 18 Provincias. Parto dunha Idea, a presentarse en Madrid e si a Compromís en Valencia e NON ao resto das candidaturas de Mas País. A primeira pregunta que debe facerse Mas País é cantos deputados conseguiranse e a segunda é onde e a terceira é a que custo, non será o mesmo si conséguese desde a abstención ou atraídos desde PSOE que desde UP. Non será o mesmo quen gañe ou sume máis nas eleccións, ou o “Bloque Progresista ou “Bloque de Dereitas”.

E nas negociacións para investir presidente, no caso de que gañe PSOE que papel terá MP? E que pasará si gaña a dereita, que pasará si votos de MP van a PP como todo indica en Pontevedra ou Coruña Como se xulgará si os votos de MP réstanse a forzas progresistas e os restos da Lei de Hont benefician á dereita?

En resumo, a MP en Madrid e Compromís en Valencia e pedimos a retirada das Candidaturas nas MP no resto das provincias e en Galicia a de Pontevedra e Coruña. Non se suma, así non se constrúe máis País .