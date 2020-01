Máis que o virus

As drásticas medidas adoptadas polas autoridades chinesas para conter a propagación da epidemia de coronavirus extreman a preocupación sobre a súa gravidade. O virólogo e recoñecido experto en problemas respiratorios Zhong Nanshan, xefe dun equipo de facultativos de alto nivel organizado pola Comisión Nacional de Saúde, dixo que non terá o impacto na sociedade e a economía que o SARS (síndrome respiratorio agudo severo) tivo fai 17 anos. Outros, con todo, como Guan Yi, da Universidade de Hong Kong, cre que esta epidemia podería ser ata 10 veces máis potente que a do SARS que causou a morte a unhas 800 persoas en todo o mundo. Esa mesma división de pareceres confirmouse na Organización Mundial da Saúde. Zhong Nanshan xogou un papel moi importante no descubrimento da síndrome respiratorio agudo severo en 2003.

As dúbidas e os temores a estender o pánico poden influír en que a alarma deuse quizá tarde, cando os desprazamentos por causa da Festa da Primavera xa se iniciaron. E é que o momento para esta epidemia non podía ser peor, no pico máis alto do ano no uso de todo tipo de transportes e con millóns de persoas deambulando dunha cidade a outra.

Esta nova crise de saúde pública debe pillar a China coa lección aprendida. O investimento público en sanidade oscilou nos últimos anos. Segundo o gasto público en sanidade per cápita, a súa clasificación sitúase no posto 80 dunha listaxe de 191 países e rexións. Pese a todo, hoxe dispón de máis medios que en 2003 e o persoal sanitario está máis capacitado, aínda que dificilmente será suficiente ante unha emerxencia deste calibre.



Importa en calquera caso non ceder á tentación de aparentar normalidade ou disimular a gravidade dos feitos, eludindo calquera comunicación parcializada quizá co loable propósito de non provocar o pavor pero que, ao cabo, sempre remata alentando a desconfianza. A mellor resposta ás acusacións de opacidade e aos rumores consiste en multiplicar a información e a transparencia. Polo momento, todo indica que as autoridades así o comprenden.

A subestimación inicial da gravidade da epidemia (o primeiro caso detectouse o 12 de decembro) explica o chamamento das autoridades centrais do goberno e do Partido para advertir aos seus cadros locais contra a tentación de edulcorar a magnitude da crise, sinalando que dita actitude podería carrexar sancións severas. No ano da rata, que se aventuraba como o da plasmación, por fin, da “sociedade modestamente acomodada”, unha mala xestión deste revés pode facer que roden cabezas. Pola contra, unha boa xestión deixará sentado un precedente de alcance global. O goberno chinés tanto teme unha extensión rápida e incontrolada da epidemia como que poña en perigo a estabilidade. O propio presidente Xi Jinping insistiu recentemente na importancia de difundir con rapidez a información e en ampliar a cooperación internacional. Esa é a mellor resposta.

Aínda é pronto para estimar os custos económicos desta crise pero está fóra de toda dúbida que serán relevantes. E non se descarta que poida ata obrigar a suspender a celebración das sesións parlamentarias anuais previstas para inicios de marzo, o maior acontecemento do ano político en China. Un feo que custe o que custe se tratará de evitar.