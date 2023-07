Malaca, onde o mar fala galego

As pegadas dos falares do Atlántico ancoraron no Índico, e delas agromaron tradicións que manteñen historias e lendas que permiten entender os lindes da nosa lingua.

Alén do legado luso, o paso de holandeses, británicos e chineses e de pobos con outras fes, trazou un mosaico de mesquitas, igrexas e templos que se entrelazan en rúas rebuldeiras que se albiscan dende A Famosa, a fortaleza. Malia só conservarse a Porta de Santiago, vestixio dunha atalaia dende a que dominar as augas que dirixían boa parte do mundo, o forte abandeira a arquitectura colonial e o protectorado histórico.

«Ozi sã dia/ bos teng fortuna/ beng nus juntadu/ bebé, alegrá». Esta canción da Tropa de Malaca, titulada «Kantu Sen Fazé Fabor» convida a celebrar o pasado portugués de Malaca no presente.