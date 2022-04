Malencolía

Os tempos son chegados, e inocentes, os emigrantes viñemos polo noso trofeo, o paraíso. Aterramos cun golpe, no medio do dramático trebón, o aplauso ao piloto novato: “LANDING ON TIME in Lavacolla” ...agora coller o coche e andar polo camiño dos rumorosos eucaliptos, dos céntricos tanatorios, dos campos sementados de ladrillo, despois outro camiño, agora xa sen luz...Unha muller vestida co uniforme das heroínas de Davila, aparece no medio de ningures: “A que vindes?, vindes para ter familia?, pois a Escola pechou”. “Malo será!”, pensamos indulxentes, finalmente a casiña de pedra, “aí está, coa fonte, co regato pequeno, a casiña do noso contento” en pe a estrutura granítica, mais “hai que restaurarala...e o permiso para arranxala?. “Ide facendo...ata que vos denuncie o veciño”: a resposta institucional converte ao veciño no perito urbanístico e no aparellador afeccionado que asexando detrás das curtinas, resulta lixeiro no movemento de marcos, pesado e ambivalente no trato. A traxicomedia de Zarauza, ten para min os momentos máis sublimes, precisamente, na ilusión da parelliña protagonista que tras anos en Alemaña sofre o shock cultural que lles devolve o espello da realidade telúrica: ese transo primeiro de ilusión, logo de perplexidade e ao cabo de medo que expresan tan ben Melania Cruz e Xulio Abonjo.