As novas que chegan da invadida Ucrania son, cada día, máis horrorosas. Coñecemos con detalle as consecuencias dos ataques rusos sobre a poboación civil ucraína, o principal obxectivo militar ruso xunto coas infraestructuras. Descoñecemos, e non é casualidade, os efectos e as consecuencias dos ataques do exército de Ucrania nos territorios ocupados pola Federación Rusa. Contan distintas fontes que a guerra na fronte está a provocar unha auténtica carnicería por un palmo de terreo, enfrentamentos como os da IGM, Paths of Glory, corpo a corpo, casa por casa, cun balance que ningún dos bandos quere recoñecer.