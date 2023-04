Médico de familia, non MAP

Medicina de familia é unha especialidade vía MIR como calquera outra, e de grande complexidade. É necesaria unha actualización permanente en todas as áreas da medicina, para poder detectar as enfermidades a tempo e orientar ao paciente tanto en probas diagnósticas como nas consultas hospitalarias ou no manexo

Medicina de familia é unha especialidade vía MIR como calquera outra, e de grande complexidade. É necesaria unha actualización permanente en todas as áreas da medicina, para poder detectar as enfermidades a tempo e orientar ao paciente tanto en probas diagnósticas como nas consultas hospitalarias ou no manexo. O médico de familia non ten que chegar ao último diagnóstico nin ao tratamento máis especializado pero ten que poder orientar ao paciente na solución de todos os seus problemas. A calquera persoa, incluídos os facultativos hospitalarios, lle encantaría contar cunha boa médica de familia, unha profesional de confianza, con coñecemento científico, próxima e empática.

As queixas dos médicos de familia son varias, especialmente tempo para poder atender aos pacientes con máis tranquilidade, pero ás veces o que acaba por amargar o día son este tipo de pequenas cousas que van golpeando sen pausa como a denominación MAP e algunhas outras. A calquera lle gusta ser valorado profesionalmente e lle molesta o contrario. Si, MAP é un termo molesto.