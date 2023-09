O implacável exercício do terror alimentado polas geoestratégias que se disputam o mundo bateu com força na consciência mundial com ocasiom da flagrante insubordinaçom ao Kremlin do Grupo Wagner. Um episódio extremo da dialéctica do amo e o escravo, tema predilecto da filosofia hegeliana que actualiza o implacável universo hobbesiano que preside a lógica do poder político. O amo desafiado polo escravo reclama vingança pública para restituir a ordem natural da cadeia de poder.

Vimo-nos obrigados de repente a actualizar o nosso impreciso conhecimento da lógica geoestratégica que tem a violência como última ratio. A rede mundial das corporaçons do terror promovidas polos estados para complementar o impoluto mapa das chancelarias.

Academi, actual avatar de Blackwater foi fundada em 1997 polo empresário e ex militar Erik Prince para treinar marines norte-americanos encarregados mais tarde das guerras de Afeganistám e Iraque de infausta memória e discreto braço executor das operaçons extrajudiciárias amparadas sempre polo generoso manto da imunidade governamental. Ou o Triple Canopy, triple dossel, fundada em 2003 por curtidos veteranos de corpos de elite norte-americanos como os míticos Navy SEALs da Marina dos EUA por nom falar dos Garda World canadianos ou a multinacional de “serviços de segurança” británica G4S. Todo um universo na sobra dedicado ao negócio da morte a escala industrial, um dos mais lucrativos e protegidos do mundo. Luzia entre eles o Grupo Wagner fundado polo misterioso ex-oficial do exército russo Dmitriy Valeryevich Utkin, "Wagner", e o seu comandante em praça Yevgeny Prigozhin, eliminados ambos finalmente por exigência de disciplina e exemplaridade emanados do Kremlin, o amo na sombra.

Há momentos em que a trama oculta salta à luz revelando a tramoia oculta do guiom. O 23 de Agosto um aviom privado da companhia brasileira Embraer que transportaba a sete passageiros e a três membros da tripulaçom saía de Moscovo rumo a Sam Petersburgo estrelava-se cerca da aldeia de Kuzhenkino com todo o estado maior do Grupo Wagner, levava apenas meia hora de voo. Depois véu o discreto enterro submetido a forte vigiláncia policial e concorrência restringida no cemitério Porojovskoye. Que formosos os cemitérios os russos, pensamos, instalados em plena natureza, comparados com a abigarrada cenografia fúnebre e barroca reservada aos nossos finadinhos. Era o acto final do Grupo Wagner que conseguira comover os cimentos do Kremlin por um momento.